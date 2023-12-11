طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة.. تعرف على سر ارتفاعها

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكيكة الإسفنجية الهشة، تتميز بقوامها الخفيف والهش، إذ تكون نسبة الهواء المضافة إليها أكبر مما يجعلها طرية ومرنة، من خلال خلط البيض بشكل جيد، وإضافة الهواء أثناء الخفق، وأحياناً باستخدام البياض المخفوق بشكل منفصل، ثم خفقه برفق مع باقي المكونات.

وهذه الكيكة مثالية لاحتفالات الأعياد أو المناسبات الخاصة، غالبًا ما تكون طعمها خفيف وتتسم بالنعومة والهشاشة، عندما يتم خلط المكونات برفق، لتجنب فقدان الهواء المضاف إليها.

سر ارتفاع الكيكة الإسفنجية الهشة

عند خبز الكيكة الإسفنجية الهشة، يفضل ألا تترك في الفرن لفترة طويلة حتى لا تفقد نعومتها ورطوبتها، عند الانتهاء من الخبز، ويُفضل تركها لتبرد في الصينية لبضع دقائق، ثم نقلها إلى رف التبريد لتبرد تماماً قبل التقديم.

ويقدم «هُن» إليك وصفة لكيكة هشة ولذيذة، بحسب الوصفة الأساسية التي اتفق عليها أغلب الشيفات، وقدمتها قناة «سي بي سي سفرة».

مكونات الكيكة الإسفنجية الهشة

3 أكواب من الدقيق.

2 كوب من السكر

1 كوب زبدة (يفضل أن تكون في درجة حرارة الغرفة).

1 كوب حليب.

4 بيضات.

3 ملاعق صغيرة من مسحوق صودا الخبز.

2 ملاعق صغيرة من الفانيليا السائلة.

رشة ملح.

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة بالخطوات

تسخين الفرن على 180 درجة مئوية، وإعداد صينية الخبز بدهنها ورشها بالطحين لتجهيزها.

في وعاء كبير، يخفق الزبدة والسكر، حتى يصبح الخليط طريًا وناعمًا.

أضف البيض واخفق جيدًا بعد كل إضافة.

أضف الفانيليا وامزجها جيدًا مع خليط الزبدة والبيض.

في وعاء منفصل، اخلط الدقيق ومسحوق صودا الخبز والملح.

أضف مزيج الدقيق تدريجيًا إلى خليط الزبدة والبيض بالتناوب مع الحليب، واخلط بلطف حتى تتجانس المكونات.

اسكب العجينة في صينية الخبز المحضرة.

ضع الصينية في الفرن المُسخن واتركها تخبز لمدة تتراوح بين 25 إلى 30 دقيقة، أو حتى تمتد عند الضغط عليها بلطف وتظهر عليها بعض البقع الذهبية.

بعد الانتهاء من الخبز، اترك الكيكة تبرد في الصينية لمدة قليلة، ثم يتم نقلها إلى رف التبريد لتبرد تمامًا قبل التقديم.

بمجرد أن تتبع الخطوات وتترك الكيكة لتبرد، ستحصل على كيكة هشة ولذيذة جاهزة لتقديمها.