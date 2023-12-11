جربي خل التفاح.. 5 حلول منزلية لتحويل الشعر الجاف إلى حرير

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

هل تعانين من الشعر المجعد الجاف؟ لست وحدك، أنها معاناة تعكر صفو أغلب الفتيات، إذ تفقدين القدرة على تصفيف شعرك وعمل التسريحات المفضلة إليكِ، لذا لقد قمنا بتزويدك بـ5 علاجات منزلية بسيطة وفعالة، لتوديع تلك الحالة المزعجة، لتتمتعي بشعر ناعم وحرير، دون ضجة المنتجات باهظة الثمن، أو علاجات الصالونات، وفقًا للموقع الهندي «boldsky».

5 علاجات منزلية لشعر ناعم وحريري

1. زيت جوز الهند:

زيت جوز الهند ليس مخصصًا للطهي فحسب، فهو غني بالأحماض الدهنية، ويتغلغل في جذع الشعرة، مما يوفر الرطوبة التي تشتد الحاجة إليها، لتقليل التجعد.

ضعي زيت جوز الهند الدافئ على شعرك، واتركيه لمدة 30 دقيقة على الأقل، ثم اغسليه بشامبو خفيف، للحصول على أفضل النتائج، اجعلي هذه طقوسًا أسبوعية.

2. الأفوكادو:

تعمل الأحماض الدهنية والفيتامينات الموجودة في الأفوكادو على تغذية شعرك بعمق، ما يجعله أكثر نعومة وسهولة في التصفيف.

اهرسي ثمرة الأفوكادو الناضجة واخلطيها مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ثم ضعي قناع الشعر الطبيعي من الجذور إلى الأطراف، واتركيه لمدة 20-30 دقيقة قبل شطفه جيدًا.

3. خل التفاح:

اخلطي كميات متساوية من الماء وخل التفاح، واستخدميه كغسول أخير بعد غسل الشعر بالشامبو، إذ يساعد ذلك على إغلاق غشاء الشعر، مما يجعل شعرك أقل عرضة للتجعد، ولا تقلقي بشأن رائحة الخل، إذ يتلاشى بمجرد أن يجف شعرك.

4. الصبار:

الصبار ليس فقط لعلاج حروق الشمس، بل هو علاج رائع للشعر المجعد أيضًا، تساعد خصائص الصبار المرطبة على مكافحة التجعد، ما يترك شعرك ناعمًا وسهل التصفيف.

استخرجي جل الصبار الطازج وضعيه على شعرك، مع التركيز على الأطراف، واتركيه لمدة 15-20 دقيقة قبل الشطف.

5. غطاء وسادة حريري:

اختيارك لغطاء الوسادة يمكن أن يساهم في علاج تجعد شعرك، استبدلي غطاء الوسادة القطني بآخر حريري، فعلى عكس القطن، يسبب الحرير احتكاكًا أقل، مما يقلل من تكسر الشعر وتجعده، فسوف ينزلق شعرك بسلاسة على سطح الحرير، مما يمنع التجعد الذي نخشاه جميعًا في الصباح التالي.

في النهاية استمتع بالمزايا الطبيعية لزيت جوز الهند والأفوكادو وخل التفاح والصبار وغطاء الوسادة الحريري الفاخر، لكن لا بد من تطبيق إجراء اختبارات التصحيح، وطلب التوجيه الطبي إذا لزم الأمر.