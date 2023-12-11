6 أشياء في منزلك تعرض كبار السن للخطر.. تهددهم بالسقوط والإصابة بالكسور

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

التعامل مع كبار السن يتطلب مجموعة من المعايير المهمة، للحفاظ على صحتهم، منها تجهيز المنزل وفقًا لاحتياجاتهم، والتخلي عن بعض أنواع السجاد، واستبداله بأنواع أخرى حتى لا يتعرضون للسقوط والكسور، وغيرها من الأسباب التي يجب أن تتعرف عليها لحمايتهم.

أسباب تعرض كبار السن للسقوط بالمنزل

هناك بعض العوامل التي تتسبب في تعرض كبار السن للسقوط، وبسببها يتعرضون للكسور، نستعرضها أبرزها وفقا لموقع «pinnacle» البريطاني:

- يتعرض كبار السن للسقوط، بسبب الإضاءة الباهتة التي تصعب عليهم رؤية الأشياء الملقاة على الأرض، أو عدم وجود إضاءة تجعلهم يتعثرون ويقعون على الأرض أو من على الدرج.

- يمكن أن يسقط كبار السن من على السلم، بسبب عدم انتظام الدرج، لذا عليك إصلاح أي «سلمة مسكورة»، تعرض الشباب الصغار والأطفال للتعثر، وليس كبار السن فقط.

- عدم وجود «درابزين» للسلم.

- وجود حبال أو سجاد له زوائد تجعلهم يتعثرون، لذلك من المهم استبداله بأنواع ناعمة وملساء.

- ألعاب الأطفال الملقاه على الأرض.

- الأحذية الملساء أيضًا تعرض كبار السن للسقوط والكسور.

نصائح مهمة لحماية كبار السن من السقوط

- التأكد من أن المنزل آمن وخالي من المخاطر.

- يجب أن يمارس كبار السن التمارين الرياضية بانتظام، لأنها تساهم في تحسين التوازن والقوة والتنسيق، وكلها يمكن أن تقلل من خطر السقوط.

- التأكد من أن جميع مناطق المنزل مضاءة جيدًا، لتقليل مخاطر وقوع أي حوادث محتملة، إذ يعد الحفاظ على الرؤية والسمع الجيدين أمرًا ضروريًا لتحقيق التوازن والتنسيق، مما قد يساعد على تقليل مخاطر السقوط.

- الحرص على أن يجري كبار السن فحوصات العين والأذن المنتظمة لتحديد أي ضعف في الرؤية أو السمع مبكرًا، والتأكد من إدارتها بشكل صحيح.

- ارتداء الأحذية المناسبة لتحسين التوازن وتقليل خطر السقوط، إذ يجب أن تكون الأحذية داعمة ونعلها غير قابل للانزلاق.

- التشجيع على طلب المساعدة، إذا شعروا بعدم الاستقرار في أقدامهم.