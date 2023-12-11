احذر.. طبيبة تحدد الأطعمة الأكثر ضررا بالدماغ

محمد اسماعيل - القاهرة - بعض الأطعمة مثل الدهون المهدرجة وغيرها، تؤثر سلبا في الدماغ والوظائف الإدراكية للإنسان.

وتشير خبيرة التغذية الروسية يلينا تيخوميروفا، وكالة جازيتا رو الروسية، إلى أن الإفراط في تناول هذه الأطعمة بمختلف أنواعها يؤثر سلبا في الدماغ والوظائف الإدراكية للإنسان.

وبالإضافة إلى ذلك يؤثر استهلاك الزيوت النباتية المعالجة، أو ما يسمى بالدهون المهدرجة، سلبا في وظائف الدماغ.

وتقول: "عندما يستهلك الشخص كميات كبيرة من الدهون المهدرجة، لا يتمكن الجسم من معالجتها لذلك تخزن في الخلايا، بما فيها خلايا الدماغ، ما يؤدي بالتالي إلى تدميرها المبكر وانخفاض الوظائف الإدراكية".

ووفقا لها يؤثر الإفراط في تناول الوجبات السريعة سلبا في وظائف الدماغ، لأنها تحتوي على كميات كبيرة من الدهون والكربوهيدرات والملح والإضافات الغذائية المختلفة، مشيرة إلى أن تناولها مع المشروبات الحلوة يساهم بشكل كبير في الإصابة بالسمنة، التي يؤدي وجودها إلى انخفاض نشاط الدماغ.

وتشير الطبيبة، إلى أن السكر ضار للدماغ، كما يجب تناول الكربوهيدرات، ولكن عند تقليل كميتها بصورة دورية وتنظيم نوبات جوع معتدلة، سيكون له تأثير إيجابي في وظائف الدماغ.