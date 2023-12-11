احذر.. مواد غذائية لها خصائص مخفية ضارة

محمد اسماعيل - القاهرة - هناك مواد غذائية لها خصائص مخفية ضارة، يجب التعرف عليها، وفقا لما ذكره الدكتور الكسندر مياسنيكوف.

يقول الكسندر، إن الأطعمة الدهنية ضارة، ولكن بعضها يساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول، كما أن الحلويات ترفع مستوى الجلوكوز في الدم، ولكن بعضها يخفض من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري، وفق فيستي. رو الروسي.

- الكيفير (نوع من اللبن الرائب)، له تأثير ملين عندما يكون طازجا، ولكن عند تخزينه أكثر من ثلاثة أيام يسبب تناوله الإمساك وذلك لارتفاع مستوى حمض اللاكتيك فيه.

- الفلفل الحار، من الغريب أن مادة كابسيسين الفعالة بيولوجيا الموجودة في الفلفل الحار تحمي من تطور التهاب المعدة والقرحة. لأنها تعمل على تدريب الغشاء المخاطي للمعدة وتمنع نشاط بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري في المعدة، الذي يؤدي إلى تآكل الغشاء المخاطي والتهاب المعدة. بالإضافة إلى ذلك، يحمي الفلفل الحار من الالتهابات المعوية.

- الزيوت النباتية، إن ما يثير الدهشة هو أن الزيوت النباتية تسبب زيادة الوزن وهذه حقيقة لأن 100 غرام من أي زيت نباتي تحتوي على ألف سعرة حرارية وفي الزبدة ضعف ذلك.

مواد غذائية لها خصائص متناقضة

عنب اسود

- العنب، وفقا للرأي السائد تناول المنتجات الحلوة هو الطريق إلى داء السكري، ولكنه في الواقع، يقلل من خطر الإصابة بداء السكري لدى أولئك الذين بلغ مستوى السكر لديهم حده العلوي، وهذا يشمل العنب وليس عصير العنب، لأن المواد النشطة بيولوجيا الموجودة في العنب تمنع تطور مقاومة الأنسولين، التي هي من الأسباب الرئيسية لداء السكري.