هذا ما يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد تناول الطعام مباشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

القهوة من المشروبات المحببة لدى كثير من الأشخاص، نظرًا لاحتوائها على مادة الكافيين التي تعزز اليقظة والانتباه لديهم، ولكن هل تعلم ما يحدث لجسمك عندما تشرب القهوة بعد الأكل مباشرة؟.. هذا ما نوضحه لكم وفقًا لما ورد في موقعي "Bright side"، و"India times".

- القلق وزيادة معدل ضربات القلب:

الكثير من الأشخاص ليس لديهم القدرة على استقلاب الكافيين، وفي هذه الحالة، يسبب الكافيين ضغطًا إضافيًا في الجسم، ويُزيد ذلك خطر الإصابة بالقلق وزيادة معدل ضربات القلب ونقص الانتباه.

- جفاف البشرة:

شرب القهوة بعد تناول الطعام مباشرة يقلل من امتصاص الحديد بنسبة 80 %، وبالتالي يؤثر ذلك على بشرتك، حيث تصبح أكثر جفافًا من المعتاد، مما يجعل التجاعيد أكثر وضوحًا.

- ارتفاع مستويات الكوليسترول:

لأن الزيوت الموجودة في القهوة تؤثر في قدرة الجسم على ضبط نسبة الكوليسترول، ومن ثم يتسبب هذا المشروب في ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار لديك.

- بطء عملية الهضم:

تحتوي القهوة على الكافيين، وهي مادة منبهة تقلل من إفراز حمض المعدة، ما يؤدي إلى بطء عملية الهضم.

- تساقط الشعر:

يقلل شرب القهوة بعد الأكل مباشرة من امتصاص الحديد في الجسم، وهو معدن أساسي لنمو الشعر، كما أنه يمنع حمل الأكسجين الذي يحتاجه الجسم لإصلاح الخلايا التي تحفز نمو الشعر، وهذا بدوره يؤدي إلى تساقط الشعر.

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