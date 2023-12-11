تخلص منه في 10 دقائق.. طرق تساعدك على التعافي من ضيق التنفس

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر ضيق التنفس من الأعراض التي تصاحب الربو والأزمات التنفسية، وعندما تأتي الأزمة ويضيق التنفس بالشخص يشعر بالتعب ولا يستطيع ممارسة عمله، إذا عانى منها نهارًا خلال أداء عمله أو ليلًا ولا يستطيع النوم، ولتجنب هذا الألم الذي يعد عائقًا في حياة صاحبه هناك طرق بسيطة للتخلص منه وطرق طبيعية لعدم التعرض لمثل هذه الأزمات.

تمارين علاج ضيق التنفس

تعتبر تمارين التنفس من الطرق الطبيعية للتخلص من ضيق التنفس، فهي تساهم في إطالة عضلات التنفس وتقويها، من خلال العمل على تقوية عضلة الحجاب الحاجز عند أخذ نفس عميق، وكذلك تقوية عضلات الصدر عند الزفير بقوة من خلال ضم الشفاه، كما تساعد على التعافي من العدوى التي يصاحبها مشاكل في التنفس، مثل الالتهاب الرئوي، والتهاب الشعب الهوائية، وعدوى فيروس كورونا، ومن أهم التمارين لعلاج ضيق التنفس الخفيف التالي، بحسب موقع «هيلث لاين» الطبي:

الجلوس إلى الأمام

تعتبر حركة الجلوس بطريقة مريحة والاسترخاء على تحسين عملية التنفس، من خلال خلق مساحة أكبر في التجويف الصدري للرئتين، ولتطبيق هذا التمرين اجلس على كرسي مع وضع القدمين على الأرض وإمالة الصدر للأمام قليلاً، ثم وضع المرفق برفق على الركبة أو مسك الذقن باليدين، مع الحفاظ على استرخاء عضلات الرقبة والكتف.

الوقوف مع دعم الذراع

وتطبيق هذا التمرين من خلال الوقوف بجوار طاولة أو أي قطعة أثاث أخرى مسطحة وقوية، ثم إراحة المرفقين أو اليدين على الطاولة أو قطعة الأثاث، مع الحفاظ على استرخاء الرقبة.

في الخطوة التالية قوم بإراحة الرأس على الساعدين وإرخاء الكتفين، ثم خذ التنفس مع ضم الشفاه.

ومن خلال تصريح لـ«هن» قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنه يمكن للمرضى الذين يعانون من ضيق التنفس غسل الأنف والعين والوجه والغرغرة حال استنشاق أي أتربة أو أدخنة.

-يجب تجنب الخروج من البيت حال انتشار العواصف.

-ارتداء الكمامة حال الخروج للشارع أو التعامل مع آخرين خارج المنزل أو غرباء.

-يراعى المتابعة الدورية مع الطبيب المعالج.

- تجنب مثيرات الحساسية كالأتربة والعطور والأدخنة خاصة أدخنة السجائر والشيشة، ومسببات الحساسية مثل الممنوعات من الأطعمة أو الأدوية التي يتم تحديدها من الطبيب المعالج.