من الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون؟.. حسام موافي يكشف ويوضح الأعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يمكن أي شخص أن يصاب بسرطان القولون، ولكن هناك فئات أكثر عرضة للإصابة به مقارنة بآخرين، وذلك حسبما ذكر د. حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني.

وقال د. حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن سرطان القولون من أكثر الأورام شيوعًا، وبالرغم من ذلك هناك فئات أكثر عرضة للإصابة عن غيرها.

وأضاف "موافي" خلال تقديمه لبرنامجه "ربي زدني علما" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الأعراض والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون، هم:

1- الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي.

2- الحالات التي تعاني من آلام في الأمعاء بشكل متكرر.

3- الإصابة بالإسهال والإمساك المتكرر.

4- الحالات التي تعاني من وجود دم في البراز.

5- الحالات التي تعاني من فقدان الوزن غير المبرر.

6- الشعور بتشنجات مختلفة في البطن.

7- عدم إفراغ المعدة بالكامل.

8- الحالات التي تعاني من تعب مزمن.

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