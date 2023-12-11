علامة تظهر عند صعود "السلم" تنذر بتصلب الشرايين- انتبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تصلب الشرايين هو عبارة عن تراكم الدهون والكوليسترول وغيرها من المواد على جدران الشرايين، ما يؤدي إلى تضيقها وصعوبة تدفق الدم خلالها.

ويمكن أن يحدث تصلب الشرايين في أي شريان في الجسم، لكنه أكثر شيوعًا في الشرايين التاجية، وهي الشرايين التي تغذي القلب، والشرايين السباتية، وهي الشرايين التي تغذي الدماغ.

وهناك علامة تظهر عند صعود السلالم تنذر بإصابتك بـتصلب الشرايين، وهي ضيق التنفس.

ترتبط الإصابة بتصلب الشرايين بضيق التنفس عند صعود السلالم، وذلك لأن تصلب الشرايين يؤدي إلى انسداد الأوعية الدموية، ما يصعب على القلب ضخ الدم إلى العضلات والأعضاء الأخرى، بما في ذلك عضلات الجهاز التنفسي، وفقًا لموقع "Health".

عندما يشعر الشخص بضيق التنفس عند صعود السلالم، فذلك يشير إلى أن قلبه يبذل جهداً أكبر لضخ الدم إلى عضلاته، وذلك لأن الأوعية الدموية التي تضخ الدم إلى هذه العضلات قد تضيقت بسبب تصلب الشرايين.

إضافة إلى، عندما يكون تدفق الدم محدودا، يمكن أن تصاب عضلة القلب بجروح خطيرة، ما يزيد خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب، أو النوبة القلبية.

تسبب النوبات القلبية ضيق التنفس، لأن القلب لا يضخ الدم فجأة إلى الرئتين أو الجسم بشكل صحيح.

وبالمثل، فإن قدرة القلب على ضخ الدم إلى الجسم يمكن أن تتأثر، لأن عضلات القلب تصبح ضعيفة وظيفيا، تُعرف هذه الحالة باسم "قصور القلب الاحتقاني"، وهو حالة مزمنة لا يستطيع فيها القلب ضخ الدم بشكل صحيح إلى الجسم.

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