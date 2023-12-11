مفاجأة.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير البنجر لمدة شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

البنجر من الخضروات الجذرية الغنية بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، بما في ذلك مضادات الأكسدة.

ويقول الدكتور أسامة صلاح أخصائي التغذية العلاجية، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن البنجر من الخضروات الرائعة الغنية بالعديد من العناصر الغذائية مثل النترات، والبوتاسيوم، وفيتامين سي، والحديد.

وأشار أن كل هذه العناصر الغذائية لها فوائد عديدة على الصحة منها ما يلي:

تنظيم ضغط الدم:

يعمل تناول كوب من عصير البنجر لمدة شهر على تنظيم حركة الضغط وارتخاء الأوعية الدموية.

تنظيم ضربات القلب: البنجر من الخضروات الغنية بالألياف والتي تساعد على حماية القلب والأوعية الدموية.

بالإضافة إلى أنه عصير البنجر مشروب جيد للرياضين ويساعد على تحسين كفاءة الأكسجين في الجسم، لأنه يحتوي على النترات.

حماية خلايا المخ:

يساعد تناول كوب من عصير البنجر لمدة شهر على حماية خلايا المخ من التلف، عن طريق تحسين تدفق الدم إلى الدماغ.

الحماية من السرطان: يساعد تناول كوب من البنجر بشكل دوري ومستمر على حماية خلايا الجسم من أي مرض مثل السرطان لأنه غني بمضادات الأكسدة.

بالإضافة للعديد من الفوائد الآخرى مثل ما يلي:

حماية الجسم من الأنيميا.

إمداد الجسم بالطاقة.

زيادة الأكسجين بالجسم.

تعزيز صحة الجهاز المناعي.

تقليل التوتر.

تنشيط الدورة الدموية بالجسم.

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