ظهرت في حفل تنصيبه.. مَن هي فاطمة فلوريس صديقة رئيس الأرجنتين الجديد؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في اللحظة الأولى لوصول رجل الاقتصاد الليبرالي خافيير مايلي حفل تنصيبه رئيسا للأرجنتين، بات اسم «فاطمة» يتردد بقوة، إذ ظهرت معه صديقته التي لفتت الأنظار بقوة، والتي لم تكن المرة الأولى، إلا أن هذه المرة فتحت التساؤلات حول إمكانية أن تصبح سيدة الأرجنتين الأولى المقبلة.

وسرعان ما برزت التساؤلات من الناخبين حول فتح أبواب السلطة أمام هذه السيدة الأولى الاستثنائية، التي تمتلك ملامح جذابة، وقسطا كبيرا من الشهرة يصل للملايين، فمن هي السيدة؟

من هي صديقة رئيس الأرجنتين الجديد؟

من هي صديقة رئيس الأرجنتين الجديد؟ سؤال بات يتداول بين أطياف الشعب الأرجنتيني، وهو ما أجابت عنه «روسيا اليوم».

تُدعى فاطمة فلوريس

اسمها الحقيقي «يوجينيا»

بالغة من العمر 42 عاما

ممثلة ومقدمة برامج شهيرة منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

فنانة كوميدية اشتهرت بموهبة التقليد.

تزوجت من المنتج نوربرتو ماركوس، لمدة 22 عاما.

زوجها السابق هو مَن اقترح عليها اسمها المستعار «فاطمة».

ابنة مهندس معماري ومدرس تاريخ وجغرافيا.

نشأت في بلدة شمال غرب بوينس آيرس.

ظهرت عدة مرات بجانب خافيير مايلي، وذلك خلال الفترة الأخيرة، إذ التقيا للمرة الأولى في ديسمبر 2022، على هامش برنامج تليفزيوني.

لم يظهرا مجددًا بشكل علني سوى في أغسطس الماضي.

لديها أكثر من مليون متابع عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».