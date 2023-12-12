الامارات | «الظفرة للكتاب 2023» يختتم فعالياته بـ «أصوات حبّتها الناس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسدل مهرجان الظفرة للكتاب 2023 الستار على فعالياته التي انطلقت في الرابع من ديسمبر الجاري تحت شعار «يسقي الظفرة ويرويها». واختُتم برنامج «ليالي الشعر: أصوات حبّتها الناس» بأمسية أحياها الشاعر مبارك بن يافور العامري، وألقى فيها عدداً من قصائده الغزلية التي تلاقت مع أنغام الإيقاع والموسيقى التي عبق بها المكان.

وشارك في الأمسية الشعرية، التي نظّمها مركز أبوظبي للغة العربية، الشاعر والإعلامي عبيد بن قذلان المزروعي. كما أثبت المطرب قصي المعمري حضوره على خشبة المسرح برفقة الإيقاعيين عبدالله عبدالكريم وعلي البلوشي.

وتحدّث الشاعر العامري، نجل الشاعر ايافور قران العامري، عن تجربته الشعرية وبداياته فيها، قائلاً: «ولدت في أسرة تتميّز بنظم الشعر، فجدي شاعر، ووالدي شاعر معروف، وخال والدي شاعر أيضاً، فكان من الطبيعي أن أرث هذه الموهبة. وقد كتبت الشعر منذ كان عمري 13 عاماً، ثم بدأت بإلقاء أشعاري أمام الناس، وتأثّرت بتجربة الوالد وأشعاره، حتى إن أشعار المجاراة التي نظمتها كنت أردّ بها على أشعاره».

ويعتبر برنامج «ليالي الشعر: أصوات حبّتها الناس» من أهمّ فعّاليات المهرجان، حيث استضاف وقدّم أبرز نجوم الشعر الشعبي من أبناء منطقة الظفرة، ممن ذاع صيتهم وكان لهم دور مهمّ في إثراء فنّ الشعر الشعبي بدولة الإمارات، وأكّدت تجاربهم الشعرية حضورها في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.

وأقيمت فعاليات «مهرجان الظفرة للكتاب 2023» في الحديقة العامة بمدينة زايد، وضمّت برنامجاً ثقافياً متنوّعاً اشتمل على مجموعة كبيرة من الأمسيات والندوات والأنشطة المصاحبة، بمشاركة 50 عارضاً. وشهد المهرجان حفل تكريم الفائزين بالدورة الأولى من جائزة «سرد الذهب»، التي تُمنح لرواة السير والآداب المتميّزين عربياً وعالمياً.