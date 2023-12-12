الامارات | 15 من أشهر عازفي العالم في «إن كلاسيكا» في دبي أوبرا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت ساميت إيفنت غروب، مجموعة تنظيم الفعاليات في الشرق الأوسط، عن استعدادها لإطلاق الدورة الـ13 من مهرجان إن كلاسيكا الدولي للموسيقى بين الأول والـ 15 فبراير 2024 في دبي أوبرا، واختتام المهرجان بحفل في 23 فبراير على مسرح فندق جميرا زعبيل سراي، ما يتيح الفرصة لعشاق الموسيقى للاستمتاع بأفضل العروض الموسيقية لأكثر من ثلاثة أسابيع. ويستضيف المهرجان في دورته لهذا العام مجموعة كبيرة من المؤدين من مختلف أنحاء العالم، ليقدموا أفضل العروض الموسيقية الكلاسيكية وسط أجواء استثنائية لا تُنسى. ويشهد المهرجان مشاركة 15 من أشهر العازفين المنفردين حول العالم، بمن فيهم عازفو الكمان مكسيم فينغيروف (موناكو)، وستيلا تشن (الولايات المتحدة الأميركية)، ومارك بوشكوف (بلجيكا)، وكلارا جومي كانغ (كوريا الجنوبية/ ألمانيا)، وجيمس إهنس (كندا)، ودايشن كاشيموتو (اليابان)، إضافة إلى نخبة من عازفي البيانو، بمن فيهم فاضل ساي (تركيا)، ويول أوم سون (كوريا الجنوبية)، ويينكون سانوو (كوريا الجنوبية)، وبهزود عبدالرحيموف (أوزبكستان)، وزي زي (هونج كونج/ الولايات المتحدة الأميركية)، وإنريكو بيس (إيطاليا)، وفرانك برالي (فرنسا). كما يشهد المهرجان مشاركة أوركسترا برلين السيمفونية وأوركسترا أكسفورد الفيلهارمونية، بقيادة نخبة من قادة الأوركسترا العالميين، بمن فيهم إيفيند غولبيرغ يانسن (النرويج)، وأنو تالي (إستونيا)، وجون وارنر (المملكة المتحدة)، ونبيل شحادة (ألمانيا)، وكريستوف بوبن (ألمانيا)، ولوكاس ماسياس (إسبانيا)، وماريوس بابادوبولوس (المملكة المتحدة). ويعرض المهرجان بدورة 2024 أجمل المقطوعات الموسيقية الكلاسيكية، كما سيستمتع الحضور في قاعات دبي أوبرا بألحان أعظم المؤلفين الموسيقيين.