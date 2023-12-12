«نجلاء» أم مصرية في الانتخابات برفقة أسرتها كاملة: «عشان مستقبل ولادنا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حب الوطن جمعهم قبل حبهم لبعضهم البعض، فقررت أسرة مصرية بالكامل المشاركة في الإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية، فعشقهم لوطنهم لا يضاهيه شيء، لذا كانت وجهتهم الأولى في بداية يومهم، هي الذهاب إلى اللجنة الانتخابية، وتحديدا في منطقة الزاوية الحمراء بمدرسة إسماعيل القباني.

أسرة مصرية بالكامل تشارك في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية

عائلة مصرية مكونة من أب وأم وولدين لا يتعدى عمرهما الـ15 عاما، قررت والدتهما السيدة نجلاء محمد زكي، برفقة زوجها، أن تصطحب طفليها معها لمشاركتها في الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية.

«نجلاء» في ثاني أيام الانتخابات يرافقها طفلاها وزوجها

وتروي «نجلاء»، في حديثها لـ«هن»، أن مصر بالنسبة لها أكبر من مجرد أرض تعيش عليها، وإنما هي بمثابة وطن وعائلة وذكريات الطفولة والشباب التي لا تُمحى بسهولة، ومشاركتها في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية، هو قرار مهم ومسؤولية تجاه مصر، لذا حرصت على المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية.

وتروي «نجلاء» أنها هذه المرة حرصت على إحضار طفليها معها مؤمن ويوسف، من أجل الشعور بالانتماء، وظهرت ملامح الأطفال البريئة سعيدة، كونها المرة الأولى لهما، وفقا لما ذكرته الأم: «كنت حريصة الانتخابات دي إن ولادي يكونوا معايا، وزوجي أصر ينزل مؤمن ويوسف معايا، عشان ينموا عندهم حب البلد وكانوا مبسوطين جدا النهارده».