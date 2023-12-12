فيديو صادم يوثق الدمار.. أعاصير في هذه الدولة تنهي حياة 6 أشخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تسبب أعاصير ضربت ولاية تينيسي الأمريكية، في أضرارا جسيمة بالمنازل وانقطاع التيار الكهربائي ومقتل ستة أشخاص على الأقل.

وفق ndtv، وقعت ثلاث حالات وفاة في إحدى الضواحي الشمالية لمدينة ناشفيل، عاصمة الولاية الواقعة جنوب شرق الولايات المتحدة.

ونشر مكتب إدارة الطوارئ في ناشفيل صورا على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر الأشجار المتساقطة والمنازل المحطمة.

وعلى موقع إكس، قال المكتب في تغريدة: "يمكننا أن نؤكد أن هناك 3 قتلى نتيجة للطقس القاسي في نيسبيت لين".

ضرب إعصار كلاركسفيل في الجزء الشمالي من الولاية، ما أسفر عن سقوط قتلى هناك أيضًا.

وقالت حكومة مقاطعة مونتجومري في بيان: "يمكننا أن نؤكد أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم، اثنان بالغان وطفل، بالإضافة إلى ذلك، تم علاج 23 شخصًا في المستشفى".

وأضافت أن المستجيبين الأوائل "ما زالوا في مرحلة البحث والإنقاذ في هذه الكارثة"، مطالبين السكان بالابتعاد عن الطرق.

وأبلغ نحو 86 ألف عميل عن انقطاع التيار الكهربائي في الولاية، وأظهرت صور إخبارية صفوفًا من المنازل دمرتها الرياح العاتية وأشجارًا متناثرة ومركبات مقلوبة وخطوط كهرباء مقلوبة.