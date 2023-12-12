4 نصائح فعالة للوقاية من حرقة المعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرقة المعدة هي شعور بالحرقة في الصدر، وهي أحد الأعراض الشائعة للارتجاع الحمضي، وهو حالة تتسبب في ارتداد حمض المعدة إلى المريء.

وهناك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك على التغلب على حرقة المعدة، وفقًا لموقع "Everyday Health".

أشارت دراسة أجريت على 2000 شخص يعيشون في باكستان، ونُشرت في المجلة الباكستانية للعلوم الطبية إلى أن رفع الرأس والصدر أثناء النوم ساعدان في تخفيف الارتجاع.

ونصح الدكتور كريستوفر مارشال الأمريكي رئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي في جامعة ماساتشوستس بتجنب الأطعمة الدهنية، فهي أحد أكثر الأشياء فاعلية للوقاية من حرقة المعدة.

وتابع: "يشمل هذا الأطعمة التقليدية مثل الأطعمة المقلية، وأيضاً اللحوم الدهنية، لأن الدهون تتسبب في استرخاء العضلة العاصرة والسماح للحمض بالمرور".

وأضاف: "تعد الأطعمة الغنية بالتوابل من الأسباب المعروفة لحرقة المعدة".

وتابع: "في دراسة استقصائية شملت 100 مريض بارتجاع حمض المريء، كان سبب حرقة المعدة لدى 62% منهم هو تناول التوابل".

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