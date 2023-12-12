«أوعى تاكلها أول ما تصحى».. احذر تناول هذه الأطعمة على الريق

القاهرة - سمر حسين - صحة

بعض الناس يستيقظون على شعور قوي بالجوع، وعلى الفور إما يتناولون الفواكة أو الخضروات، والبعض الآخر يتناول القهوة كعادة أساسية في يومهم، لكنها تشكل خطراً عليهم، ولا يعلمون الأضرار الجانبية لها، ومن تلك الأطعمة الزبادي والموز وأنواع أخرى من الأكلات الشائعة.

تحذير من تناول بعض الأطعمة على الريق

هناك أطعمة لا يجب تناولها على الريق، كونها تسبب غيبوبة سكري أو صدمة الأنسولين التي تحدث بسبب الزيادة المفاجئة في نسبة الأنسولين في الدم، ومنها تناول الزبادي المحلى أو الأطعمة التي بها نسبة عالية من السكر مثل الكيك أو الحلوى، بحسب تصريحات الدكتورة مروة شعير، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة لـ«هن».

وحذرت «شعير» كذلك من تناول بعض الفواكة مثل الموز أو تناول القهوة على الريق، لما لها من خطورة على الصحة، قائلة: «ممنوع تماماً تناول الأكلات اللي بتعمل حموضة وارتجاع مريئ زي القهوة والموز».

أشياء لا تتناولها على الريق

وينصح الأطباء، بتجنب تناول المشروبات الباردة، مثل القهوة الباردة أو الشاي المثلج على معدة فارغة، لأنها يمكن أن تؤدي إلى تلف الغشاء المخاطي ويجعل عملية الهضم بطيئة.

الخضروات النيئة

تناول الخضراوات النيئة على معدة فارغة، يمكن أن يؤدي إلى آلام في البطن وانتفاخ البطن.

ماذا يجب أن تفعل بعد الاستيقاظ؟

وقدمت «شعير» النظام الغذائي الصحيح فور الاستيقاظ، قائلة: «المفروض أن الناس لما تصحى الصبح تشرب المياه الفاترة مع معلقة عسل نحل بالذات في الشتاء، لأنه مشروب بيزود المناعة ومطهر معوي، والناس اللي متعودين يشربوا قهوة يخففوا دا بلبن، وبعدين الفطار وبعده لو حابين يتناولوا الكيك أو أي حاجه حلوة والفطار بيكون فيه عيش وبروتين والعناصر الغذائية».