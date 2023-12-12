ينتقل بـ 4 طرق.. تحذير من فيروس خطير منتشر في بريطانيا

القاهرة - سمر حسين - صحة

اكتظت مستشفيات المملكة المتحدة البريطانية بمئات الحالات التي وصلت في الساعات الأخيرة، بعدما ظهرت عليهم أعراض قيء وإسهال، وأخرى تشبه أعراض النزلة المعوية، وسط حالة من القلق بين الناس خوفاً من يكون هذا الفيروس متحور جديد يشكل خطورة على الناس، لكنه في الحقيقة فيروس قديم يسمى بالـ«نوروفيروس»، بحسب تصريحات الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، لـ«هن».

كيف ينتقل الـ«نيرو فيروس»

قال «بدران» إن عدوى النوروفيروس بدأت مؤخراً في الانتشار داخل المملكة المتحدة، وذلك بالتزامن مع تحذير مسؤولي الصحة من ظهور أعراض جديدة على المواطنين، وهو عدوى فيروسية شديدة تسبب التهاب الأمعاء، خاصة في الأجواء الباردة والأماكن المزدحمة.

وتنتقل عدوى النوروفيروس بـ4 طرق شهيرة وهي كالتالي:

1- تناول الأطعمة الملوثة.

2- تناول الماء الملوث.

3- لمس الفم بعد لمس الأيدي سطح أو جسم ملوث.

4- المخالطة اللصيقة بشخص مصاب بعدوى نوروفيروس.

أعراض العدوى نوروفيروس:

-الإسهال الشديد.

- أكثر أعراض النوروفيروس شيوعًا هي الاسهال الذي يحدث في أكثر من 87% من جميع حالات النوروفيروس.

- ارتفاع درجة الحرارة.

- صداع.

- آلام بالأطراف.

- آلام المعدة.

- مغص.

- الغثيان.

- القيء.

- الخمول.

- تعب شديد.

وتبدأ أعراض الفيروس المنتشر في بريطانيا بالإسهال والشعور بألم في المعدة والقيء بعد فترة تتراوح بين 12 و 48 ساعة من التعرض للإصابة، وبحسب «بدران» تستمر أعراض النوروفيروس من يوم إلى ثلاثة أيام في الغالب، ويتعافى معظم الأشخاص تمامًا دون الحاجة إلى علاج.

في حالات قلة المناعة قد تتطور العدوى ويحدث جفاف يهدد الحياة.

طرق الوقاية من الفيروس

- يجب غسل الأيدي جيدًا بالماء والصابون.

- تجنب الأطعمة والمياه الملوثة.

- تطهِّير الأسطح المتعددة اللمس.

- يفضل استخدام محلول الكلور المطهر وارتدِاء قفازات.

-المكوث في المنزل 3 أيام بعد التعافي.