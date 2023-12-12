روتين بسيط لمنع تساقط الشعر.. تعرفي عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

الشعر هو أحد أهم علامات الجمال لدى الإنسان، لذلك يحرص الكثير من الناس على الاعتناء به والحفاظ على صحته ولمعانه، ومع ذلك، يتعرض الشعر للعديد من العوامل التي تؤدي إلى تساقطه، مثل التغيرات الهرمونية والضغوطات النفسية والنظام الغذائي غير الصحي.

وأوضحت مجلة "فرويندين" الألمانية، أن هناك العديد من الطرق التي يمكن أن تساعد في حماية الشعر من التساقط، منها اتباع روتين مثالي للعناية بالشعر.

- تقشير فروة الرأس

أولى خطوات العناية بالشعر تتمثل في المعالجة الجيدة لفروة الرأس، وذلك من خلال استعمال مستحضر تقشير بمعدل مرة إلى مرتين أسبوعياً.

يساعد مستحضر التقشير على التخلص من ورواسب منتجات العناية والتصفيف، ما يخفف العبء الواقع على جذور الشعر ويوفر بيئة مثالية لنمو الشعر، إضافة إلى ذلك، تضمن هذه الخطوة قبل الاستحمام وصول الشامبو إلى البصيلات بشكل فعال.

- شامبو غني بزيت شجرة الشاي

كما يجب استخدام شامبو يحتوي على زيت شجرة الشاي، والذي يتمتع بتأثير مضاد للميكروبات، ما يساعد على تهدئة فروة الرأس المتهيجة وموازنة المحتوى الدهني لفروة الرأس، ما يعمل على إطالة الفترات الفاصلة بين مرات غسل الشعر.

- متي يجب استشارة الطبيب؟

أشارت "فرويندين" إلى أن تساقط الشعر يعد أمراً طبيعياً، طالما أنه في حدود المعدل الطبيعي، والذي يتراوح بين 50 إلى 100 خصلة شعر في اليوم.

وإذا كان معدل التساقط أكبر من ذلك، يجب استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء تساقط الشعر، والذي قد يرجع إلى سوء التغذية مثل نقص الحديد أو مشاكل الغدة الدرقية أو إلى سبب نفسي كالتوتر والاكتئاب.