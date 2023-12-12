ما هي أعراض نقص الكالسيوم في الجسم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

نقص الكالسيوم من المشكلات الصحية الشائعة، والتي يمكن أن تؤثر على العديد من أجهزة الجسم، بما في ذلك العظام والعضلات والقلب والأعصاب.

وأوضح الطبيب تشاد ديل من المركز الطبي "كليفلاند كلينيك" بولاية أوهايو الأمريكية أن أعراض نقص الكالسيوم لا تبدأ مباشرة بعد نقص إمداد الجسم، لكنها تظهر بمرور الوقت على أجهزة الجسم، والتي يمكن أن تتطور إلى زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام وانخفاض كتلة العظام.

- هشاشة العظام

أعراض نقص الكالسيوم لا تبدأ مباشرة بعد نقص إمداد الجسم، لكنها تظهر بمرور الوقت على أجهزة الجسم، والتي يمكن أن تتطور إلى زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام وانخفاض كتلة العظام.

- التعب المستمر

الشعور المستمر بالتعب علامة أيضًا على نقص الكالسيوم، لأنه من المواد المغذية للخلايا، بالإضافة إلى زيادة خطر تسوس الأسنان، والإصابة بالتهاب اللثة، وأمراض اللثة الأخرى.

- مشاكل العضلات

يتسبب نقص الكالسيوم في ظهور الآلام والتصلب والتشنجات في العضلات.

كما يؤدي نقص الكالسيوم أيضاً إلى عدم انتظام نبضات القلب، والتأثير على الأعصاب والشعور بوخز أو تنميل في الأطراف.

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