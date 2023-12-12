الامارات | تحليل دم "يكشف شيخوخة" أعضاء الجسم البشري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 12 ديسمبر 2023

يعتقد باحثون أنه من الممكن إجراء تحليل دم يمكن من خلاله تحديد سرعة شيخوخة الأعضاء الداخلية في الجسم البشري والتنبؤ بفشل أي منها في المستقبل القريب.

وقال فريق الباحثين المعد للدراسة من جامعة ستانفورد إنه يستطيع متابعة عمل 11 عضوا من أعضاء الجسم البشري، بما في ذلك القلب والمخ والرئتين.

وقام الفريق بتجارب على هذا الصعيد على آلاف البالغين، أغلبهم في منتصف العمر أو في سن أكبر من ذلك.

وأشارت النتائج إلى أن واحدا من كل خمسة أشخاص بالغين يتمتعون بصحة جيدة تزيد أعمارهم عن خمسين سنة قد يكون لديه عضو من أعضاء الجسم يشيخ بسرعة أكبر.

وتوصل الباحثون أيضا إلى أن واحدا أو اثنين من كل مئة شخصا لديهم أعضاء في أجسادهم، أثبت الفحص أنها أكبر سنا من تواريخ ميلاد أصحابها.

وأشارت هذه الدراسة إلى أن وجود عضو أو عضوين من أعضاء الجسم يشيخ بسرعة أكبر من الطبيعي قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة علاوة على زيادة خطر الوفاة في غضون 15 سنة.