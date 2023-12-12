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طريقة عمل القرص الطرية الفلاحي زي المخابز.. وفري واعمليها في البيت

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل القرص الطرية

القرص الطرية هي مخبوزات شرقية شهية تعتمد على الدقيق والسميد والزبدة وتُحشى بالعجوة أو الفستق أو الجوز، وعادًة ما تشتهر في بعض البلدان العربية والمناطق الشرقية.

وتتميز القرص الطرية بقوامها الناعم والطري، ويجري حشوها بمجموعة متنوعة من الأشياء مثل العجوة، أو حشوات الفواكه مثل الفستق أو الجوز، وتتكون القرص الطرية من طبقتين رقيقتين من العجينة، حيث يتم لفها على الحشوة لتشكل شكل دائري أو نصف دائري.

تتميز القرص بقوامها الطري المحشو اللذيذ، ويمكن أن يكون لها طعم مختلف اعتمادًا على نوع الحشوة المستخدمة.

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طريقة عمل القرص الطرية

ويقدم «هُن» طريقة عمل القرص الطرية بخطوات بسيطة وسريعة. 

مكونات عمل القرص الطرية:

2 كوب دقيق.

1 كوب سميد.

1/2 كوب سكر.

1/2 كوب زبدة.

1/2 كوب زيت نباتي.

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

1/4 ملعقة صغيرة ملح.

ماء الزهر أو ماء الورد للعجن.

حشوة الاختيار «عجوة، فستق، جوز».

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طريقة عمل القرص الطرية

- في وعاء كبير، اخلطي الدقيق، السميد، السكر، البيكنج بودر، والملح جيدًا.

- ضعي الزبدة والزيت، وابدأي بفركهما براحة يدك مع المكونات الجافة حتى تحصلي على خليط متجانس يشبه الرمل.

- بدءًا من وسط الخليط، أضيفي ماء الزهر أو ماء الورد بالتدريج أثناء العجن لتكوين عجينة طرية ولينة، وقد تحتاجين لكمية متفاوتة من الماء حسب نوعية الطحين.

- شكِّلي العجينة إلى كرات صغيرة، ثم قومي بفردها باليد أو بمدادة على شكل دوائر صغيرة.

- ضعي ملعقة صغيرة من الحشوة المفضلة في منتصف كل دائرة، ثم اطوي القرص على شكل نصف دائرة، واضغطي حوافه بأصابعك لتغلق القرص.

- ضعي القرص على صينية فرن مبطنة بورق الخبز أو مدهونة بالقليل من الزيت.

- سخِّني الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم ضعي الصينية في الفرن لمدة تتراوح بين 15-20 دقيقة أو حتى يصبح القرص ذهبي اللون من الأسفل والأعلى.

- بمجرد إخراجها من الفرن، اتركي القرص لتبرد قليلاً ثم قومي بتقديمها وتناولها.

- هذه الوصفة قابلة للتعديل حسب الاختيارات الشخصية للحشوة أو النكهات المضافة، فاستمتعي بتحضيرها وتذوق النكهة الشهية للقرص الطريّة.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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