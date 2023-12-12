الامارات | 8 كلغ ذهب و6 ملايين ليرة بحفل زفاف تثير الانتقادات في تركيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 12 ديسمبر 2023

أحدثت هدية تلقتها عروس في حفل زفافها، حالة من الجدل في تركيا؛ بسبب ضخامة قيمتها، حيث حصلت على حقيبة مملوءة بالذهب.

وقدّم العريس، وهو نجل رجل أعمال ينتمي إلى إحدى القبائل التركية، حقيبة مملوءة بالذهب للعروس، فيما حصل العروسان على صندوق يحتوي على مبلغ 6 ملايين ليرة، أي ما يوازي 207 آلاف دولار.

وكشفت وسائل إعلام محلية أن العروسين هما إرهان أورماك، مهندس مدني ونجل رجل الأعمال محمد أورماك من قبيلة إيزول، أما العروس فهي بورجو أوزديكر، ابنة رجل الأعمال جلال أوزديكر من عائلة أوزديكر، وحضر حفل زفافهما المئات من الأشخاص، وعلى رأسهم شيوخ القبائل الأخرى.

وخلال حفل الزفاف، دخل مجموعة من الحراس الشخصيين حاملين حقيبة مملوءة بالمجوهرات تزن 8 كيلوجرامات، لترتديها العروس.

ووضع أهل العروسين صندوقاً على المسرح، ليتقدم المدعوون إليه، ويضعوا هداياهم المالية، وقد صلت قيمتها مع نهاية حفل الزفاف إلى 6 ملايين ليرة تركية.