ماذا يحدث لك إذا توقفت عن استخدام الهاتف لمدة ساعتين يوميا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الهاتف الذكي أصبح جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، حيث نستخدمه للتواصل مع الآخرين، والوصول إلى المعلومات، والترفيه، ومع ذلك، يؤدي الاستخدام المفرط للهاتف إلى العديد من المشكلات الصحية والنفسية.

في هذا التقرير، نذكر لكم فوائد الحد من استخدام الهاتف لمدة تقل عن ساعتين يوميًا.

أشارت دراسة حديثة إلى أن استخدام الهاتف لساعتين يوميا، قد يقلل من خطر الإصابة بمشكلات الصحة العقلية، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

أشار باحثون من جامعة هانيانغ في كوريا، إلى أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 13 إلى 18 عاما ممن استخدموا هواتفهم لمدة تقل عن ساعتين يوميا، كانوا أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب ومشاكل النوم والتوتر والأفكار الانتحارية وإدمان الكحول، مقارنة بأقرانهم الذين لم يستخدموا الهاتف.

ولكن، ارتبط استخدام الهاتف لأكثر من 4 ساعات، بخطر الإصابة بهذه المشاكل بنسبة 22%.

وفي حين أظهرت معظم الأبحاث أن الوقت المفرط أمام الشاشة يمكن أن يكون ضارا برفاهيتنا، يقول الباحثون إن النتائج التي توصلوا إليها تظهر أن استخدام الهاتف لأوقات قصيرة يمكن أن يكون "مفيدا".

ونظر الباحثون في بيانات عامي 2017 و2020 من 50 ألف شاب، من استطلاع على شبكة الإنترنت لسلوك الشباب الكوري، والذي يحتوي على 103 أسئلة حول الصحة البدنية والعقلية.

كما تم إجراء استبيان حول استخدام الهواتف الذكية في عام 2017 ومرة أخرى في عام 2020.

ونظر الباحثون في العلاقة بين استخدام الهاتف والنتائج الصحية، مع مراعاة عوامل أخرى، مثل: العمر والجنس والحالة الاجتماعية والاقتصادية.

وبالمقارنة مع النتائج الصحية للأشخاص الذين لم يستخدموا الهاتف، فإن المراهقين الذين استخدموا هواتفهم لمدة تقل عن ساعتين يوميا كانوا أقل عرضة للتوتر بنسبة 30% وأقل عرضة بنسبة 27% للنوم السيئ.

كما كانوا أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب بنسبة 38%، وأقل عرضة للانتحار بنسبة 43%، وأقل عرضة لتعاطي الكحول بنسبة 47%.

ويرتبط الاستخدام المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي أيضا بالشعور بالضيق والحزن، حيث يقارن الناس أنفسهم وحياتهم بحياة آخرين عبر الإنترنت، وكان لديهم أيضا فرصة أكبر للتوتر والاكتئاب وسوء النوم والانتحار.

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