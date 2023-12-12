طريقة تنظيف ماكينة القهوة.. تخلصي من الروائح والمذاق السيئ

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تراكم الرواسب في مكونات ماكينة القهوة، مثل سلة القهوة أو خزان المياه، يمكن أن يؤثر على طعم القهوة، فالحفاظ على نظافة الماكينة يساعد في الحصول على قهوة ذات طعم نقي وجيد.

وتنظيف ماكينة القهوة بشكل منتظم يساهم في الحفاظ على طعم القهوة الرائع ويمنع تراكم الرواسب والبكتيريا، وإليك خطوات بسيطة لتنظيف ماكينة القهوة، بحسب موقع «wikihow»:

خطوات أساسية لتنظيف ماكينة القهوة بشكل فعال:

1- التنظيف اليومي:

تنظيف الكوب والصينية:

اغسل كوب القهوة وصينية تنقيط القهوة بالماء الفاتر والصابون يوميًا أو بعد كل استخدام.

تفريغ وتنظيف البقايا:

تأكد من تفريغ باقي القهوة في سلة القهوة وتنظيفها بالماء لإزالة الرواسب.

2- التنظيف الدوري:

تنظيف الجزء الخارجي - إيقاف الطاقة وتبريدها:

قبل بدء التنظيف، أطفئ الماكينة واتركها تبرد لبضع دقائق للسماح للأجزاء الساخنة بالتبرد.

تنظيف السطح الخارجي:

استخدم قطعة قماش ناعمة مبللة بالماء وصابون خفيف لتنظيف السطح الخارجي للماكينة.

تنظيف الأجزاء الداخلية

تنظيف الوعاء وسلة القهوة:

افصل الوعاء وسلة القهوة واغسلهم بالماء الفاتر والصابون.

يمكن استخدام فرشاة صغيرة لإزالة الرواسب إذا كانت موجودة.

تنظيف خزان المياه:

إفرغ خزان المياه واغسله بالماء الفاتر والصابون.

اشطفه جيدًا للتخلص من أي بقايا صابون.

تنظيف المكونات الداخلية:

تحقق من دليل المالك للماكينة للتأكد من الأجزاء التي يمكن فصلها وتنظيفها، مثل الأنابيب والمرشحات. قد تحتاج إلى استخدام محلول مخصص لتنظيف الماكينة إذا كانت هناك رواسب صعبة.

تنظيف لوحة التسخين أو السخان:

إذا كانت هناك رواسب أو بقايا قديمة، استخدم محلول خل الطعام والماء لتنظيف اللوحة. اشطف بعد الانتهاء.

تنظيف الأجزاء الداخلية الأخرى:

تأكد من تنظيف أي أجزاء داخلية أخرى وفقًا لإرشادات الصيانة الخاصة بالماكينة.

تشغيل دورة بالماء النظيف:

بعد التنظيف، قم بتشغيل دورة بالماء النظيف فقط لتجريف أي بقايا صابون أو محلول تنظيف قد يبقى داخل الماكينة.

للحفاظ على نظافة ماكينة القهوة يمكن أن يمتد عمرها ويحسن جودة القهوة التي تقدمها، تأكد من متابعة إرشادات الصيانة الموجودة في دليل المالك للحفاظ على أداء الماكينة بشكل جيد.