«القومي للمرأة»: حملات ميدانية وعبر السوشيال ميديا لتوعية السيدات بحقوقهن الدستورية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يواصل المجلس القومى للمرأة جهوده الحثيثة لتوعية السيدات بأهمية النزول وتشجيع أسرهن للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة السياسية الفعالة وحثهم على الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، وأطلق المجلس حملة إعلامية للتوعية بأهمية المشاركة فى الانتخابات، بأداء صوتى للدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، والإعلامية نشوى الحوفى.

وتبث الحملة على المحطات الإذاعية المختلفة الأكثر استماعاً ووصولاً للمستمعين، علاوة على نشر فيديوهات على منصات التواصل الاجتماعى الخاصة بالمجلس، وتستعرض الحملة مجموعة من الرسائل المهمة لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات باعتبار ذلك حقاً دستورياً وواجباً وطنياً لاستكمال مسيرة تنمية الوطن.

«مايا»: «الست المصرية هى الظهر والسند لبلدها»

من جانبها، وجَّهت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، رسالة لتشجيع السيدات على المشاركة والإدلاء بأصواتهن فى الانتخابات، جاء نصها: «رسالتى النهارده لكل سيدة مصرية وطنية أصيلة، انزلى وشاركى بصوتك فى الانتخابات الرئاسية 2024، دورك كان عظيم ومشرف ورفعتى راس مصر، وأبهرتى العالم فى كل الاستحقاقات الدستورية اللى فاتت، والنهارده مصر بتناديكى من جديد عشان تكملى دورك الوطنى العظيم، ده حقك وحق البلد عليكى، وصوتك ده هو اللى هيحدد شكل مستقبل بناتك وولادك، وهو اللى هيحافظ على أمن واستقرار بلدنا الغالية مصر، يلّلا شجعى أسرتك وجيرانك وانزلوا من جديد، وصّلى صوتك للعالم، عشان يعرف إزاى الست المصرية هى الظهر والسند لبلدها، صوتك مهم وبيفرق، صوتك أمانة وبلدك أمانة ومصر بيكى أقوى وأجمل».

وأكدت رئيس المجلس القومى للمرأة أن المشاركة حق دستورى أصيل وواجب وطنى على كل فرد، وأن أنظار العالم أجمع دائماً ما تترقب هذا الاستحقاق الدستورى المهم، مشيرة إلى أن المرأة المصرية خط الدفاع الثالث عن الوطن، ودائماً تثبت حسها الوطنى وإخلاصها فى حبها لبلدها، من خلال مشاركتها فى الاستحقاقات الدستورية السابقة.

«إيزيس»: 27 غرفة عمليات بالمحافظات لمتابعة الاقتراع

وأشارت إيزيس محمود، رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية، إلى استعدادات المجلس للانتخابات الرئاسية، من خلال إطلاق حملة طرق الأبواب، موضحة أنها انطلقت على مرحلتين، الأولى استهدفت الحث على المشاركة بالرأى فى المجال العام، والتى بدأت فى أغسطس الماضى وانتهت فى أكتوبر، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية من حملة طرق الأبواب انطلقت فى نوفمبر الماضى، واستمرت حتى الصمت الانتخابى.

وأضافت «محمود» لـ«الوطن»، أن المرحلة الثانية من الحملة جاءت تحت عنوان «بلدى أمانة»، والتى تستهدف حث السيدات وتشجيعهن على المشاركة والإدلاء بأصواتهن فى الاستحقاق الانتخابى، مؤكدة أن المجلس يتابع عن كسب العملية الانتخابية من خلال غرفة العمليات المركزية، بالإضافة إلى 27 غرفة عمليات تابعة للمجلس بالمحافظات، وفرق المتابعات الميدانية، والتى وصل عدد أعضائها إلى 2000 شخص، موضحة أن هناك تنسيقاً بين غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء والهيئة الوطنية للانتخابات.