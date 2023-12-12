بعد تناول وجبة دسمة.. 5 طرق صحية تساعدك على الهضم

محمد اسماعيل - القاهرة - تناول وجبة دسمة من الأمور الممتعة، ولكن يمكن أن يتبعها شعور بعدم الراحة والامتلاء، والذي يمكن أن يكون مزعجًا وغير مريح.

وهناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تسهيل الهضم والتخلص من الحموضة بعد تناول وجبة دسمة، وفيما يلي 5 طرق سحرية يمكن أن تساعدك على ذلك:

1. الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك

يساعد تناول المشروبات أو الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل اللبن الرائب، وخاصة عندما تقترن بالكمون المحمص، في تحسين صحة الجهاز الهضمي.

كما تساهم البكتيريا الجيدة الموجودة في الأطعمة والمشروبات المخمرة في منع الإصابة بالحموضة.

2. الشاي الأخضر

لأن الشاي الأخضر غني بالفلافونويد، الذي يساهم في موازنة الإجهاد التأكسدي على الجهاز الهضمي.

3. تناول الماء الدافئ

يساهم شرب الماء الدافئ بعد تناول الأطعمة الدهنية، في تسهيل عملية الهضم بشكل أسرع عن طريق المساعدة في تحلل الطعام الدهني إلى أشكال أصغر وأكثر قابلية للإدارة.

4. الابتعاد عن الأطعمة الباردة

يجب تجنب تناول الأطعمة الباردة، مثل الآيس كريم، بعد تناول وجبة دسمة، لأنها يمكن أن تزيد من الضغط غير المبرر على الجهاز الهضمي، ما قد يسبب شعور بعدم الراحة.

5. تجنب النوم بعد الطعام

يجب الامتناع عن النوم مباشرة بعد تناول الوجبة الدسمة، لأن النوم بعد الوجبة يمكن أن يساهم في ترسب الدهون وربما يؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة.

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