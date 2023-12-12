6 فوائد لا تتوقعها لتناول الفول السوداني في الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - الفول السوداني هو أحد المكسرات الأكثر شعبية في العالم، وهو مصدر جيد للبروتين والألياف والفيتامينات والمعادن، كما أنه غني بمضادات الأكسدة، والتي تساعد على حماية الجسم من الجذور الحرة الضارة.

في الشتاء، يكون الجسم أكثر عرضة للأمراض، وذلك بسبب انخفاض درجات الحرارة وزيادة فرص الإصابة بالعدوى، لذلك، من الضروري تناول الأطعمة المفيدة التي تقوي المناعة.

في هذا التقرير، نذكل لكم أسباب تجعل تناول الفول السوداني في الشتاء مفيدًا، وفقًا لموقع " WIO News".

1. صحة القلب

لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة، التي تساعد على تحسين صحة القلب.

2. زيادة الطاقة

لأنه مصدرًا رائعًا للبروتين والدهون الصحية والكربوهيدرات.

3. غني بالمواد المغذية

يحتوي الفول السوداني على العناصر الغذائية الأساسية، مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

4. تحسين الصحة المعرفية

يحتوي أيضًا على ثلاثي النياسين القوي والريسفيراترول وفيتامين E، الذي يمكنه القيام بدور محوري في تعزيز وظائف المخ المعرفية.

5. زيادة معدل الحرق

نظرًا لأنه غني بكمية عالية من المنجنيز، وهو معدن يؤدي دورًا في إنتاج الطاقة والتمثيل الغذائي.

6. تعزيز صحة البشرة

يساعد محتواه العالي من فيتامين E على تغذية البشرة، والحفاظ عليها صحية ورطبة.

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