أطعمة غير متوقعة تحارب الأنيميا ونقص الحديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

يعاني الكثيرون من نقص مستويات الهيموجلوبين بالدم، مما يؤدي لارتفاع نسبة الأنيميا والتي تنتج عن نقص الحديد في الجسم، وينتج عن ارتفاع الأنيميا أمراض كثيرة، مثل تشويش الرؤية وعدم التركيز، مما قد يصل لهبوط حاد في الدورة الدموية.

لذلك نستعرض لكم مجموعة من الأطعمة التي تساعد على القضاء نهائيا على ارتفاع مستويات الأنيميا وإبقاء مستويات الهيموجلوبين في حالة متوازنة وصحية، وفقا لما جاء بموقع "netmeds".

بذور السمسم

تحتوي بذور السمسم على كمية عالية من الحديد، بالإضافة إلى العديد من العناصر الغذائية الأخرى المفيدة للصحة.

ويمكن تناول بذور السمسم المحمص الجاف أو إضافتها إلى الأطعمة المختلفة، مثل السلطات والزبادي والحلويات.

التمر والزبيب

يعد التمر والزبيب من الفواكه المجففة الغنية بالحديد، كما يعتبران مصادر جيدة للطاقة والمغذيات الأخرى، ويمكن تناول التمر والزبيب كوجبة خفيفة أو إضافتهما إلى الأطعمة المختلفة مثل الحبوب أو العصائر.

الخضروات الورقية الداكنة

تعتبر الخضروات الورقية الداكنة، مثل السبانخ والكرنب والبروكلي، من أفضل المصادر الغذائية للحديد، ويمكن تناول هذه الخضروات نيئة أو مطبوخة، أو إضافتها إلى السلطات والشوربات.

التين

يعد التين من الفواكه الغنية بالحديد، كما أنه مصدر جيد للألياف والفيتامينات الأخرى، ويمكن تناول التين المجفف أو الطازج.

الفواكه والبذور الغنية بالحديد

يوجد الحديد في العديد من الفواكه والبذور، مثل البرقوق والزيتون والتوت وبذور اليقطين، ويمكن تناول هذه الأطعمة نيئة أو مطبوخة أو على شكل عصير.

التوت

يساعد فيتامين سي على تعزيز امتصاص الحديد من الأطعمة الأخرى. ويمكن الحصول على فيتامين سي من مجموعة متنوعة من الأطعمة، مثل الفواكه الحمضية والخضروات الورقية والتوت.

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