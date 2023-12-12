فيديو استفزازي جديد من مذيعة إسرائيلية.. ماذا أهدت أهالي غزة؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بينما يربون أبنائهم على الحقد والكره للفلسطينين، وتظهر بشاعتهم في الحرب الوحشية المستمرة على قطاع غزة، لم تكن النساء أقل استفزازًا وكراهية للفلسطينين أيضًا، وهو ما أظهرته مذيعة إسرائيلية خلال تفقدها لمنطقة المدفعيات بين صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ ظهرت خلال مقطع فيديو، بابتسامة باردة وهي توقع على القذائف بـ«مع تحياتنا لغزة».

فيديو استفزازي لمذيعة إسرائيلية

بين صفوف جيش الاحتلال وأثناء تجهيز المدفعيات التي تُلقى تباعًا على أهل غزة المحاصرين، تفقدت روتم أشيهون مذيعة قناة إسرائيلية، قذائف القتل، ويعلوا وجهها ابتسامة باردة، أثناء إعداد الجنود المدفعيات لقصف قطاع غزة، ضمن عمليات القصف المتواصل على خان يونس وكل مدينة في القطاع المحاصر، وراحت توقع على القذائف بكل بلادة، وتكتب عليها «مع تحياتنا لغزة»، كما ظهر من المقطع المتداول عبر منصات التواصل الإجتماعي، الذي وصفوه الرواد بمشهد استفزازي لتباهي المذيعة السمراء بالإبادة الجماعية لأهل غزة.

@fethi.basli #حفيدة_القردة #tiktoklongs #tiktokarab #tiktokindia #tiktokdz #explore #foryou #viral #viralvideo #fyp #fypシ #fypシ゚viral @Fethi Basli @Fethi Basli @Fethi Basli son original - Fethi Basli

تمنت الموت لغزة

أكملت المذيعة التي سارت بين القذائف بكل سعادة، توقع عليها وتكمل كتابة جملها المستفزة، التي تظهر الحقد والكره، إذ كتبت على قذيفة أخرى: «أريد أن أرسل لشعب غزة قذائف المدفعية»، وسط غارات جيش الاحتلال الإسرائيلية العنيفة التي يشنها على شمال غزة، وتقتل كل من تقابله من نساء وأطفال وعجائز، وبعد انتشار الفيديو، انهالت عليه التعليقات منتقدة تصرف المذيعة واصفين فعلها باللا إنساني، والمستفز.

ولم يكن هذا تصرف الأول من نوعه للمذيعة الإسرائيلية، فقد سبقه كثير من التصرفات المستفزة التي تعكس وحشية دولة الاحتلال واعتيادها على مشهد الدم، منها تصرف الضابط الذي أهدى ابنته تفجيرًا في عيد ميلادها الثاني، بتصوير مقطع فيديو وهو يفجر بناية سكنية بمن فيها، ثم إرسالة لابنته، وأغنية غناها أطفال إسرائيلين دعت إلى إبادة الجميع في القطاع الفلسطيني.