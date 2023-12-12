طريقة عمل كفتة الحاتي بنصف كيلو لحمة.. وصفة لا تقاوم

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كفتة الحاتي هي وصفة لحم مفروم تقليدية شهيرة في المطبخ العربي، تُعد من الأطباق الشهية التي تعتمد على لحم البقر المفروم والتوابل المميزة، وتتميز هذه الكفتة بنكهتها الفريدة وقوامها الطري واللذيذ.

عادةً ما تتكون كفتة الحاتي من لحم بقري مفروم يخلط بالبصل المفروم والثوم والبقدونس وتوابل مثل الكمون والفلفل الأسود والبهارات المشكلة، يتم عجن هذه المكونات معًا جيدًا حتى تتجانس، ثم يشكل اللحم إلى أشكال مختلفة قبل القلي أو الشواء.

تختلف طرق تحضير كفتة الحاتي حسب الثقافة والمنطقة، فقد تقدم مشوية على الفحم أو على الشواية أو تُقلى في الزيت.

طريقة عمل كفتة الحاتي

وفي السطور التالية، إليكِ طريقة عمل كفتة الحاتي واحدة من الوصفات الشهية والسهلة.

مكونات كفتة الحاتي:

500 جرام لحم بقري مفروم

بصلة كبيرة مفرومة ناعمًا

3 فصوص ثوم مفرومة

1/4 كوب بقدونس طازج مفروم

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

ملح حسب الذوق

زيت للتشحيم

أسياخ خشبية (إذا كنت تستخدمها)

طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية

في وعاء كبير، امزج اللحم المفروم مع البصل، الثوم، البقدونس، الكمون، الفلفل الأسود، والبهارات المشكلة، قم بتدليك المكونات جيدًا حتى تتجانس.

أضف الملح حسب الذوق واستمر في العجن حتى تحصل على خليط متجانس.

شكل اللحم إلى أشكال أسطوانية على شكل أصابع طويلة ورفيعة.

إذا كنت ستستخدم أسياخاً خشبية، ضع الأصابع اللحمية على الأسياخ بشكل طولي.

سخن الشواية أو الشواية الكهربائية على نار متوسطة.

ادهن شبكة الشواية بالقليل من الزيت لتجنب الالتصاق.

ضع كفتة الحاتي على الشواية، وقلبها بين الحين والآخر حتى تنضج وتحمر من الجميع الجهات وتصبح مطهوة تمامًا.

عند التقديم، قدم كفتة الحاتي المشوية ساخنة ويمكن أن تقدم مع الخضروات المشوية أو الأرز والصلصات حسب الرغبة.

هذه الطريقة تعطيك كفتة الحاتي ذات نكهة رائعة وملمس شهي.

تأكد من طهوها جيدًا على الشواية لضمان الطهي الكامل والحصول على نكهة مميزة.

تُقدم كفتة الحاتي عادة كوجبة رئيسية مع الأرز أو الخبز والسلطات أو الصلصات.

تُعتبر واحدة من الأطباق الشعبية التي يستمتع بها الكثيرون في العالم العربي ومن حوله.