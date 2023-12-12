الامارات | إيراني يحطم رقما قياسيا جديدا بموازنة 88 ملعقة على جسده

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

تمكن رجل إيراني من تحطيم رقمه القياسي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية من خلال موازنة 88 ملعقة في أماكن مختلفة من جسده.

وحطم أبو الفضل صابر مختاري (51 عاما) الرقم القياسي الخاص به وهو 85 ملعقة والذي سجله في عام 2021. وقال مختاري لموسوعة غينيس للأرقام القياسية إنه قرر متابعة الرقم القياسي لمعظم الملاعق المتوازنة على الجسم بعد عمر قضاه في لصق الأشياء على جلده.

وتنص المبادئ التوجيهية لهذا السجل على أن الملاعق مطلوبة أن تظل متوازنة على الجسم لفترة معينة. ولكن "بسبب الرطوبة والطقس الحار، انزلقت بعض الملاعق من جسدي عندما وصلت إلى علامة الثمانين". وأضاف خلال محاولته الأولى " لقد بذلت قصارى جهدي للحفاظ على تركيزي ولكن درجة حرارة جسدي والعرق أعاداني إلى نقطة البداية."

وكشف مختاري لـGWR بعد أن تم اعتماد محاولته الأولى لتسجيل الرقم القياسي في يناير 2022: "لقد لاحظت موهبتي هذه بالصدفة عندما كنت طفلاً، ولكن بعد عدة سنوات من التدريب والجهد، تمكنت من تعزيز موهبتي وتطويرها إلى ما هي عليه الآن". على حد تعبيره.

ووفقا للرجل فإن موهبته لا تقتصر على الملاعق الخفيفة الوزن والملساء، وإنما تشمل أشياء أخرى. وقال أن "أي شيء، أعني ذلك، أي شيء. أي شيء له سطح يمكنني لصقه على جسدي، مثل البلاستيك والزجاج والفواكه والحجر والخشب وحتى الإنسان الكامل النمو".

ويعتقد مختاري أن سر قدرته الفريدة هو قدرته على نقل الطاقة من جسده إلى الجسم الذي يريد موازنته "يمكنني نقل هذه الطاقة الموجودة بداخلي إليها (الأشياء) طالما أستطيع لمسها والشعور بها، ثم أدفع نفسي للتركيز قدر الإمكان على الأشياء الموجودة في جسدي، وهذه هي الطريقة التي أفعل بها ذلك. "