الامارات | نجمة هندية تتصدر قائمة الممثلات الأكثر بحثًا في العالم على غوغل 2023

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت شركة غوغل سجلها للبحث لعام 2023، والذي يعرض تفاصيل اتجاهات البحث الرئيسية على وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم. وسرد الموقع تفاصيل عمليات البحث التي تشمل الممثلين والأفلام والأحداث الإخبارية والأحداث الرياضية وغيرها الكثير وفيما أعطت القوائم بعض النتائج المتوقعة كاستمرار سيطرة العديد من النجوم الأكثر شهرة هذا العام، لكنها أثارت بعض المفاجآت أيضًا.

وشمل ذلك الممثلة الهندية كيارا أدفاني التي تفوقت على نجمات هوليود ونجومها، لتكون الممثلة السينمائية الأكثر بحثًا في العالم بفضل حفل زفافها على النجم الهندي سيدهارث مالهوترا، كما تصدرت أفلامها قوائم الأكثر بحثا في العالم إضافة لوطنها الهند.

وقال موقع "د ان آي" الهندي أن الممثلين الذكور هيمنوا بالفعل على القائمة العالمية للفنانين الأكثر بحثًا لعام 2023، مع وجود جيريمي رينر في الأعلى، ومن بينهم أيضًا داني ماسترسون، وبيدرو باسكال، وبريندان فريزر. وتوجد ممثلتان فقط في المراكز العشرة الأولى هما جينا أورتيجا بسبب مسلسلها الشهير " الأربعاء" على شبكة الإنترنت، وكيارا أدفاني.

ولم يحظ نجوم الهند المعروفون عالميا بذات حظوظ كيارا ولا سيما بريانكا شوبرا، وديبيكا بادوكون، وعلياء بهات، الذي فشلوا أيضًا في دخول قائمة أفضل 10 ممثلين تم البحث عنهم.

وقدر الموقع أن اهتمام الجمهور بالممثلة الشابة يعود لعامها الحافل بالأحداث، وبينها حفل زواجها الفخم من النجم سيدهارث مالهوترا في ولاية راجاستان، إضافة لإصداراتها الفنية الأخيرة والتي لاقت قبولا جيدا.