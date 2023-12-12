تظهر على اللسان.. 8 علامات وأعراض تكشف نقص الكالسيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

هناك أعراض إذا ظهرت عليك تدل على نقص Ca، ومنها مشكلات في الفم، والكالسيوم عنصر مهم لصحة العظام طوال الحياة

وعلى الرغم من أن النظام الغذائي هو الطريقة الأفضل للحصول عليه، إلا أن المكملات الغذائية التي تحتوي عليه، قد تكون من الخيارات المحتملة لتعويض النقص في النظام الغذائي.

ووفقًا لـ"مايو كلينك"، يحتاج جسمك إلى الكالسيوم لبناء العظام والحفاظ على قوتها، كما يحتاج قلبك وعضلاتك وأعصابك أيضًا إلى الكالسيوم منعًا لحدوث أي مشكلات صحية.

علامات نقص الكالسيوم

تشنجات العضلات: من المشكلات المعروفة التي يشعر بها العديد من الأشخاص، عند نقص الكالسيوم، هو الشعور بتشنجات في عضلات الجسم، وخصوصًا القدمين.

عدم انتظام ضربات القلب: من الأعراض الشائعة لنقص عنصر الكالسيوم، الشعور بوخز في اليدين أو القدمين، وقد يكون ذلك أحد أسباب نقص الكالسيوم في الدم.

النوبات: كذلك حدوث نوبات يمكن أن يكون بسبب نقص الكالسيوم، ويعني ذلك أن هناك مشكلات عصبية، ما يؤثر في عمل الدماغ وفقدان الذاكرة.

هشاشة العظام: تحدث نتيجة نقص الكالسيوم، في العظام، كذلك يؤثر في مستوى الدم في الجسم، ومع مرور الوقت إذا لم يعالج ذلك الأمر، يزيد خطر الإصابة بالكسور.

بالإضافة إلى أعراض أخرى مثل

تسوس الأسنان.

التهابات اللثة.

تقرحات اللسان.

جفاف الجلد والتعب الشديد.

وهناك أعراض تظهر على اللسان تدل على نقص الكالسيوم مثل ما يلي:

احمرار اللسان.

تورم اللسان.

ألم اللسان.

تغير لون اللسان.

تقرحات اللسان.

تغير مذاق الأكل.

تناول منتجات الألبان.

طرق الوقاية

تناول الخضروات الداكنة مثل الكالسيوم.

تناول المكسرات.

تناول البيض.

تناول الأطعمة الغنية بالبروتين.

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