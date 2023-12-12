بقميص عمره 21 سنة.. إطلالة عماد رشاد تتصدر مواقع التواصل في "زينهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

ظهر الفنان عماد رشاد في الحلقة السادسة عشر من مسلسل زينهم بطولة الفنان أحمد داوود، والذي يعرض حاليا عبر مجموعة قنوات ON، بقميص باللون الكحلي، أثار جدلا كبيرا بين متابعي المسلسل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وارتدى رشاد قميصا باللون الكحلي، والجزء السفلي في القميص باللون الرمادي مرسوما عليه بعض "النخل" يشبه الموجود على الشواطئ.

واتضح أن القميص نفسه ارتداه الفنان حسين رشاد في مسلسل العطار والسبع بنات، والذي عرض في عام 2002، وعاد وارتداه مرة أخرى في عام 2004، بمشاركته في مسلسل عيش يومك، بطولة الفنان نور الشريف.

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