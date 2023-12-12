منافس الأهلي في كأس العالم للأندية.. خبير أبراج يتوقع نتيجة مباراة الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي (مفاجأة)

محمد اسماعيل - القاهرة - تنطلق اليوم الثلاثاء، أولى مباريات كأس العالم للأندية، التي تقام في المملكة العربية السعودية، بمشاركة النادي الأهلي.

ويلتقي فريق اتحاد جدة السعودي مع نظيره أوكلاند سيتي النيوزلندي، في الثامنة مساء، بتوقيت القاهرة، في افتتاح مباريات المونديال.

وستقام مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، بحضور 30 ألف مشجع.

ومن المقرر أن تنقل مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزلندي عبر قناة “ssc” السعودية الناقل الحصري للبطولة، مع وجود أستوديو تحليلي.

وسيلتقي الفائز من مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي، مع النادي الأهلي يوم الجمعة المقبل في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وتوقع خبير الأبراج، محمد صبحي، أن يغلب على فريق اتحاد جدة الرعونة والثقة المبالغ بها.

كما توقع صبحي: "على الجانب الاخر فريق أوكلاند سيتي يلعب بهدوء وحذر وقد يكون أكثر تركيزا وقد تصل المبارة لضربات ترجيح أو إحرز أي الفريقين هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من عمر المبارة".

وعن النتيجة المتوقعة، توقع محمد صبحي فوز أوكلاند سيتي على اتحاد جدة.

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