"أشبه بفيلم رعب" انخفاض الأكسجين وأحداث كارثية عاشها ركاب داخل طائرة.. إليك التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

في واقعة غريبة من نوعها، عانى ركاب على متن طائرة روسية متجهة إلى سان بطرسبرج، من لحظات مرعبة مفاجئة، كادوا أن يفارقوا الحياة نتيجة لفقدان الطائرة الضغط على نحو مفاجئ، وذلك وفقًا لما ذكرت صحيفة The sun البريطانية.

وانتشر الهلع بين الركاب بعد إطلاق أقنعة الأكسجين، وسط صرخات من الركاب، وذكر أحد الأشخاص أن الذعر انتشر بين الموجودين على الطائرة بعد انخفاضها بشكل حاد، وسقطت أقنعة الأكسجين فوق رأس الجميع.

مع العلم أن الأمر حدث بعد مرور 20 دقيقة فقط من إقلاع الطائرة عن المطار، وكشف أحد الركاب أيضًا عن عمل المضيفات البطولي، بالرغم من توتر أكثر من 111 شخصاً إلا أنهم كانوا شجاعات ويحملن الماء للركاب مع ابتسامة على وجوههم لتهدئة الأوضاع.

وتمكنت الطائرة من الرجوع إلى المطار التي أقلعت منه بسلامة، وسط تصفيق وسعادة كبيرة بين الموجودين على متن الطائرة، ولم يُكشف عن السبب حول ما أصاب الطائرة.

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