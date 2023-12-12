أطعمة تسبب انسداد الشرايين وارتفاع الكوليسترول… احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يجب توخي الحذر عند تناول بعض الأطعمة، لأنها تؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية بالدم، مما يزيد من خطر الإصابة بانسداد الشرايين.

في السطور التالية، سوف نتعرف على الأطعمة التي تزيد من مستويات الكوليسترول بالدم، وتؤدي إلى انسداد الشرايين، وفقًا لما ذكره موقع "Livestrong".

عادة ما تكون الأطعمة التي تسد الشرايين غنية بالدهون المشبعة وتزيد من مستويات الكوليسترول الضار بالجسم، وقد تحتوي أيضًا على الكثير من السكر والكربوهيدرات البسيطة، مما يجعلها تشكل خطراً على صحة القلب والشرايين، وتتمثل فيما يلي :

الوجبات السريعة

يعشق معظم الأشخاص تناول الوجبات السريعة، نظرًا لمذاقها اللذيذ، ومنها البطاطس المقلية، والدجاج المقلي، الغنية بالدهون المشبعة التي ترفع مستويات الكوليسترول في الدم، وبالتالي تزيد من خطر انسداد الشرايين.

الحبوب المكررة

ومن أبرزها الخبز والمعكرونة، والمعجنات، من الكربوهيدرات التي ترفع السكر في الدم، وبالتالي يحدث زيادة في مستويات الكوليسترول بالدم، مما يزيد من خطر الإصابة بانسداد الشرايين.

اللحوم الحمراء

تناول اللحوم يزيد من مستويات الكوليسترول بالدم لاحتوائه على الدهون المشبعة التي تضر بصحة القلب والشرايين، لذا تناولها بإفراط تؤدي إلى خطر الإصابة بانسداد الشرايين.

الإفراط في السكريات

تناول الأطعمة الغنية بالسكر، مثل الحلوى والمشروبات الغازية،والعصائر المحلاة والبسكويت، تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، ومن ثم تزيد أيضًا من مستويات الكوليسترول الضار، مما ينتج عنه زيادة خطر الإصابة بانسداد الشرايين.

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