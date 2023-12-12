4 أعراض تحذيرية تنذر بسكتة قلبية قبل حدوثها بـ 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

السكتة القلبية هي حالة طبية طارئة تحدث عندما يتوقف القلب عن ضخ الدم بصورة كافية إلى الجسم، وإذا تُرك دون علاج يسبب عواقب وخيمة.

وفي السطور التالية، نكشف لكم 4 علامات تحذيرية للسكتة القلبية تظهر قبل 24 ساعة من الإصابة، قد تساعد في الحصول على تدخل طبي سريع منقذا للحياة، وفقًا لما ورد في صحيفة "ذا صن" البريطانية.

قالت الدكتورة الأمريكية كيندارون رينير من لوس أنجلوس: "نصف عدد المرضى تظهر عليهم الأعراض في الساعات أو الأيام التي تسبق السكتة القلبية".

وأِشارت دراسة نُشرت في مجلة "Lancet"، إلى مدى شيوع الأعراض لدى مرضى السكتة القلبية وغير المصابين الذين اتصلوا أيضا بخدمة الطواريء.

وأجرى الباحثون أكثر من 1500 شخص بالغ، لمعرفة ما إذا كان أي منهم يمكن أن يشير إلى سكتة قلبية على وشك الحدوث.

- ضيق في التنفس

علامة على السكتة القلبية إذا كان مفاجئًا وشديدًا ولا يتحسن مع الراحة، كما يكون مصحوبًا يصاحب ضيق التنفس في السكتة القلبية أيضًا أعراض أخرى، مثل الغثيان والقيء.

- ألم الصدر

ثاني أكثر العلامات شيوعًا، ويحدث بسبب عدم كفاية تدفق الدم إلى القلب، يمكن أن يكون الألم حادًا أو خفيفًا، وقد يستمر لبضع دقائق أو ساعات.

- التعرق

إذا كنت تعاني التعرق الغزير دون سبب واضح، فقد يكون ذلك علامة على السكتة القلبية.

- النوبات

هي حالة طبية تحدث عندما يتوقف الدم عن التدفق إلى لفترة قصيرة، وتسبب مجموعة متنوعة من الأعراض، بما في ذلك القيء والغثيان، الضعف والدوخة وآلام البطن.

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