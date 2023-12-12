طريقه للتخلص من حشرة «بق الفراش».. الحل مضمون وفوري 100%

القاهرة - سمر حسين - صحة

طريقة للتخلص من البق أكثر ما يشغل اهتمام السيدات، لأنه من الحشرات التي تنتشر بشكل كبير، ومن الآفات المٌزعجة لقدرتها على التخفي بحيث يصعب العثور عليها، كما أنها تٌشكل مخاطر صحية على المنزل والأسرة؛ إذ تتغذى على الدم مٌستخدمة ما يٌشبه الأنبوب لاختراق الجلد، وهو ما نقدمه لكم من خلال «هُن».

علامات ظهور بق الفراش

طريقة للتخلص من البق، نقدمها لكم بحسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية، إذ يوجد علامات يمكن من خلالها معرفة حشرة بق الفراش، وهي:

- ظهور حشرات صغيرة أو طٌفيلات صغيرة في الشقوق.

- وجود حشرات البق في مفاصل الفراش والأثاث.

- علامات لدغ على جلدك.

- بقع سوداء صغيرة على فراشك.

- وجود برازًا جافًا للحشرات.

- هياكل بق الفراش ذات نقش رخامي.

- بقع الدم على الغطاء الخاص بك.

- رائحة كريهة تشبه رائحة العفن.

- بق الفراش في أثناء وجوده بالمنزل يقوم بوخز الجلد المكشوف للبشر.

طريقه للتخلص من البق

في بلدان عديدة يُعد بق الفراش مشكلة صحية عامة ويجب الإبلاغ عنها، وللتخلص من بق الفراش، نقدمه وفق موقع «هيلث لاين»، المتخصص في الشؤون الطبية، فإن أولى طرق التخلص منه هي:

- البحث عن الشقوق الموجودة فيها الحشرة وفحصها باستخدام المصباح اليدوي.

- في حالة رؤية الحشرة، يمكن قتلها أو التقاطها بشريط لاصق، ثم تنظيف المنطقة بالماء والصابون، والمكنسة الكهربائية.

- للتخلص من البق في المنزل هي رشة باستخدام مسحوق أو رذاذ مثل المبيدات الحشرية.

- استخدام بخاخات الزيوت الأساسية مثل زيت شجرة الشاي وزيت اللافندر وزيت النعناع، أو مسحوق حمض البوريك، كطريقة للتخلص من البق.

- استخدمي مصيدة الحشرات مثل المصيدة اللاصقة، ورش أوراق الريحان في كل أنحاء المنزل، لأن ذلك يعمل على طرد بق الفراش، وتساعد رائحته النفاذة على التخلص منه.

- تنظيف الفراش والملابس والسرير بشكل منتظم للابتعاد عن حشرة البق.

نصائح أخرى للتخلص من البق

يجب تنظيف المراتب والأثاث بالمكنسة الكهربائية والبخار بانتظام.

- يجب غسل الملاءات والستائر والملابس في الغسالة، واستخدام الماء الساخن أكثر من 120 درجة فهرنهايت، أو 49 درجة مئوية لمدة 90 دقيقة أو أكثر.

- استخدمي المٌجفف، ضعي الأشياء التي لا يٌمكن غسلها في أكياس بلاستيكية، وتخزينها لعدة أيام عند 17 درجة مئوية تحت الصفر.

- استخدمي صودا الخبر برش كمية كبيرة منها، على المناطق المتواجد بها بق الفراش، واحتفظ بها لعدة أيام متتالية ورشيه مرة أخرى كل يوم، حيث تساعد صودا الخبز في تجفيف البق ويؤدي لموتها.

- بعد التخلص من البق اختاري الأثاث بعناية من مواد لا تحتوي على شقوق، وكذلك المنسوجات ذات الجودة العالية من النسج، واحرصي على سد الفجوات الموجودة في الأثاث.

- استخدمي المبيدات الحشرية، أو الاستعانة بشركة مكافحة الآفات.

أضرار بق الفراش

طريقه للتخلص من البق التي تسبب ضررًا كبيرًا في المنزل، إذ يٌشكل البق مستعمرة تنشأ في حشايا المنزل، وهو يشكل ضررًا على صحة الفرد وأسلوب حياته وأثاث المنزل، كما يمكن أن يُلحق ضررًا كبيرًا بصحة الشخص مع مرور الوقت، فيما يلي أربعة مخاطر صحية يجلبها بق الفراش:

- يمكن أن تسبب لدغات بق الفراش حكة شديدة، وغالبًا ما يلدغ في الليل عند النوم، مما يُؤدي إلى جروح في الجلد في الصباح، كما أن اللدغات العديدة والحكة التي لا تنتهي والتفكير في الحشرات الزاحفة من شأنها أن تبقي أي شخص مُستيقظًا طوال الليل، مما يجعله مرهقًا جسديًا وعقليًا في اليوم التالي.

- الجروح الصغيرة المفتوحة الناتجة عن الخدش المستمر مشكلة كبيرة، لكن الجراثيم والبكتيريا يمكن أن تدخل الجرح وتسبب العدوى إذا تركت دون علاج، والاحمرار المتوسع حول الجرح، وزيادة التورم.

- الالتهابات الجلدية الشائعة تشمل التهاب النسيج الخلوي والدمامل، بسبب بق الفراش.

- رد فعل تحسسي تجاه لدغات بق الفراش أحد المخاطر الصحية الأكثر خطورة للإصابة ببق الفراش، نظرًا لأن بق الفراش يتغذى على الدم.

- ينتهي الأمر بالأشخاص الذين يعانون من فرط الحساسية تجاه لدغات ولسعات بق الفراش إلى الإصابة بصدمة الحساسية، وهو رد فعل تحسسي شديد يتبعه صفير، وضيق في الصدر، وتورم أو حكة في الشفاه أو اللسان، وضيق في الحلق.

- يمكن أن يكون العيش في منزل موبوء ببق الفراش أمرًا مرهقًا ومحبطًا للغاية بسبب الانتشار السريع لبق الفراش في جميع أنحاء المنزل، والتلف المتكرر لملاءات السرير والستائر، والعض المستمر على الجسم مما يؤدي بعد ذلك إلى مشاكل صحية.

- يتسبب بق الفراش في إحداث أضرار بالمنازل والأثاث إلى جانب تشكيل مخاطر صحية، يمكن أن يؤدي غزو بق الفراش أيضًا إلى إتلاف الجزء الداخلي من المنزل وأثاثه، حيث يقوم بق الفراش بتلوين ملاءات الأسرة والمراتب والسجاد والجدران والستائر بالدم وفضلات البراز ويترك وراءه جلودًا متساقطة على الأسطح.

- لذلك عندما تبدأ في رؤية علامات واضحة وواضحة على الإصابة ببق الفراش، فقد تواجه غزوًا خطيرًا لبق الفراش.

- تأكد من الاتصال بشركة مكافحة الحشرات للمساعدة في التخلص من مشكلات الأخطاء هذه وإنقاذك من هذه المخاطر الصحية غير الضرورية.

منع بق الفراش من دخول المنزل؟

وهناك بعض النصائح التي يجب عليك اتباعها لمنع حشرة بق الفراش من دخول المنزل بحسب موقع Wikihow والتي تتمثل في الآتي لطريقه للتخلص من البق:

- عند شراء الأسرّة أو أغطية الفراش أو الأثاث المستعملين يجب فحص هذه الأشياء عن قرب قبل جلبها للمنزل.

- افحص الأسرّة وألواح السرير بشكل منتظم بحثًا عن علامات لبق الفراش عند السفر.

- ارفع حقائب سفرك عن الأرض.

- التخلص من كل خبايا الأماكن، يجب معرفة كل طريقه للتخلص من البق.