6 معلومات عن مذيعة إسرائيلية صاحبة فيديو قذائف الموت لأهالي غزة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لعدة أشهر، يواصل الاحتلال الإسرائيلي شن هجمات مٌروعة على سكان قطاع غزة، في عملية أشبه بالإبادة الجماعية ولم يتوقف الأمر عند العنف والدمار، إذ وصلت الوحشية أيضًا إلى أبعاد أخرى حملت كثيرا من الاستفزاز وإثارة الغضب.

فمنذ أيام ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو لضابط إسرائيلي أهدى ابنته ذات العامين عملية تفجيرية بأبراج بغزة هدية لها، قبل أن تعود منصات «السوشيال ميديا» تضج بعدة أغاني من أطفال الاحتلال يتمنون موت وإبادة غزة.

فيديو استفزازي جديد من مذيعة إسرائيلية.. ماذا أهدت أهالي غزة؟

وفي مقطع فيديو آثار غضب الملايين، نشرت قناة «كان» الإسرائيلية، أظهر مذيعة إسرائيلية وهي تتفقد منطقة المدفعيات بين صفوف الاحتلال الإسرائيلي، قبل أن تقرر إلقاء وتفجير القذائف على غزة، مدونة بـ«مع تحياتنا لغزة».

لقطات استفزازية رصدها المقطع للمذيعة الإسرائيلية التي ظهرت تتجول أثناء تجهيز وإعداد جنود الاحتلال للمدفعيات التي تُلقى على أهل غزة، ضمن عمليات القصف المتواصل على خان يونس، لتقرر المشاركة في إلقاء القذائف وهي تٌدون رسائل موجهة إلى الشعب الفلسطيني، قائلة: «مع تحياتنا لغزة»، و«أريد أن أرسل لشعب غزة قذائف المدفعية».

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من هي المذيعة الإسرائيلية التي أهدت أهالي غزة قذائف الموت

وعلى الفور بدأ البحث عن المذيعة صاحبة المقطع المتطرف، ويرصد «هُن» عدة معلومات عنها وفقًا لحساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

من هي المذيعة الإسرائيلية التي أهدت أهالي غزة قذائف الموت

- اسمها روتيم أخيهون.

- مذيعة بقناة كان الإسرائيلية.

- تقدم برنامج حواري اجتماعي بشوارع الاحتلال الإسرائيلي.

- يتابعها أكثر من 3000 متابع عبر حسابها الشخصي على «إنستجرام».

- صانعة محتوى، إذ تقوم بالأداء التمثيلي لبعض السيناريوهات عبر تطبيق «تيك توك» الذي يمتلك أكثر من 120 ألف متابع.

- قامت بتصوير هذا المقطع منذ عدة أيام إلا إنه عاد يضج اليوم بكثرة.