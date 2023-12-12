حسام موافي يقدم 8 نصائح ذهبية لمرضى القولون وجرثومة المعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يعاني كثير من الأشخاص من القولون وجرثومة المعدة، وهي من أكثر الأمراض المزمنة شيوعًا.

ويمكن أن تؤدي هذه الأمراض إلى مجموعة متنوعة من الأعراض المزعجة، مثل آلام البطن، الإسهال، الإمساك، الغثيان، القيء.

وفي هذا الصدد، قدم الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، 6 نصائح ذهبية لمرضى القولون وجرثومة المعدة.

قال "موافي": "تسبب جرثومة المعدة العديد من الأعراض مثل ألم البطن ، والحموضة، ارتجاع المريء، الغثيان، التجشؤ، فقدان الوزن في فترة قصيرة".

وتابع "موافي" خلال تقديم برنامج "ربي زدني علمًا"، والمٌذاع على قناة "صدى البلد": "تنتقل جرثومة المعدة عن طريق اللعاب والبراز".

وأضاف: "يجب على هؤلاء المرضى تجنب تناول الطعام خارج المنزل بسبب الملوثات، التي تُزيد تفاقم الأعراض لديهم، بالإضافة إلى، عمل تحليل لمعرفة نسبة الجرثومة".

واستكمل: "كما يوصى مرضى القولون تجنب تناول البصل والثوم، ومضغ الطعام ببطء، والحد من التدخين، ممارسة التمارين الرياضية، وتنظيم الوجبات، الابتعاد عن التوتر".

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