هذا يحدث للجسم عند تناول أكثر من كوب شاي في اليوم.. مفأجاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الشاي هو مشروب شعبي، محبب لدى الكثيرين من الأشخاص حول العالم، وله العديد من الفوائد الصحية، ولكن الإفراط في تناوله، يمكن أن يحدث أضرار على الجسم.

ويقول الدكتور أسامة صلاح أخصائي التغذية، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن الشاي من المشروبات التي تعزز صحة المناعة، لأنه غني بمضادات الأكسدة، كما يساعد على تنظيم ضغط الدم والكوليسترول، ما يقلل مخاطر أمراض القلب.

وأشار إلى أن الشاي يحسن صحة الدماغ، ويعزز صحًة الذاكرة، ويقلل من الإصابة بالزهايمر، لأنه غني بمضادات الأكسدة التي تحمى الجسم من الأمراض، وتقلل مخاطر الإصابة.

مخاطر شرب الشاي

وأضاف أن الشاي يحتوي على مادة البوليفينول، التي يمكن أن تمتص الحديد من الطعام، مما يجعلك عرضًة للانخفاض امتصاص الحديد، وقد يؤدي تناول أكثر من كوب يومي للإصابة بفقر الدم.

ما كمية الشاي المسموح بها؟

ونوه على أن الإفراط في أكثر من 2 كوب لـ 4 يمكن أن يصيبك بالتوتر والقلق، لأنه يحتوي على مادة الكافيين، كما يمكن أن يسبب مشكلات للكلى، وتكوين حصوات عليها.

وقدم عدة نصائح لتجنب مخاطر الشاي

تناول الشاي بين الوجبات وليس معها، منعًا لامتصاص الحديد.

من أفضل عدم تناول أكثر من 4 أكواب.

شرب الكثير من الماء للحفاظ على البشرة رطبًة.

وضع القليل من السكر في الشاي.

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