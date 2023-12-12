"8 كيلوجرامات ذهب و6 ملايين ليرة".. تفاصيل حفل زفاف أثار الجدل في تركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - جدل كبير أثاره حفل زفاف في تركيا، أقيم في ولاية أورفا الواقعة جنوب البلاد على الحدود مع سوريا.

ووفق وسائل إعلام تركية، فالعريس نجل رجل أعمال ثري، يدعى أورهان أورماك، وهو مهندس مدني ونجل رجل محمد أورماك.

بينما العروس تدعى بورجو أوزديكير وهي أيضا ابنة رجل أعمالٍ ثري.

وما أثار الجدل، ظهور العريس وهو يسلم حقيبة مليئة بالذهب للعروس أمام المدعويين، كما قدم الحاضرون أيضا كمياتٍ كبيرة من المال للعروسين.

وكشفت وسائل الإعلام التركية، أن كمية الأموال المقدمة للعروسين بلغت 6 ملايين ليرة تركية، أي ما يعادل نحو 208 آلاف دولار أمريكي، بينما كمية الذهب بلغت 8 كيلوجرامات.

وشهدت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، جدلا بين معارض لما حدث في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تركيا، ومؤيد لما رأى أن ما حدث مظهرا من مظاهر التقاليد والهدايا في حفلات الزفاف.

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