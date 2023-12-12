بدون خدش واحد.. طريقة تنظيف الطاسة التيفال من الحروق والدهون بمكونين فقط

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

«الطاسة التيفال» من الأدوات الشهيرة داخل كل مطبخ، وتعتمد عليها السيدات بشكل أساسي، لكن تحتار المرأة في طريقة تنظيفها لأنها سرعان ما تتعرض إلى الخدش لذلك بمكونين فقط نظفي الطاسة التيفال حتى لا تتعرض للتلف، وطريقة أخرى لتنظيفها في حال تعرضها لحروق، بحسب ما قدمه «allrecipes» البريطاني.

أفضل طريقة لتنظيف الطاسة التيفال

حتى لا تتعرض الطاسة التيفال للخدش لا تستخدمي في تنظيفها السلك الخشن، لكن الأفضل نظيفها بالماء الساخن والصابون والإسفنجة، فهي بفضل جودتها غير اللاصقة التي تمنع معظم الأطعمة من الالتصاق، وتنظيفها أول بأول يساعد على إبقائها أطول مدة دون تلف.

بعد تنظيف الطاس التيفال، امسحيها بقطعة قماش من الألياف أو وَرق المطبخ الناعم من بواقي الطعام والدهون وهي ما تزال دافئة.

إذا كانت المقلاة بها بعض الأطعمة أو الزيوت امسحيها قبل الغسل بورق مطبخ ثم اتركيها عدة دقائق حتى تبرد وبعدها اغسليها بإسفنجة ناعمة وصابون، وبعدها احضري كوبا من الماء، و½ كوب خل أبيض وملعقة كبيرة بيكينج باودر وقلبيها جيدا، وضعي الخليط في الحلة التيفال واتركيها تنقع لمدة 5 دقائق.

- نظفي الحلة باستخدام إسفنجة ناعمة والخليط، ثم اغسليها مرة أخرى الإسفنجة الناعمة والصابون وجففيها بمنشفة المطبخ أو اتركيها حتى تتصفى تماما.

تنظيف الطاسة التيفال من الزيوت المتاركمة

مع مرور الوقت، تميل العديد من المقالي غير اللاصقة أو الطاسة التيفال إلى تكوين طبقة لزجة في معظم الحالات، يتشكل هذا الطلاء بسبب الاستخدام المُتكرر لبخاخات الطبخ أو زيوت الطبخ، ولإزالة هذا الطلاء واستعادة المقالي إلى حالتها السابقة، اتبع الخطوات التالية:

- ابدأ بتنظيفها بإضافة خليط الخل والماء إلى المقلاة.

- للحصول على أفضل النتائج، يوصى باستخدام جزء من الخل إلى جزأين من الماء.

- بعد إضافة الخليط، ضعي المقلاة على الموقد واتركيه حتى يغلي على نار خفيفة.

-بمجرد اختفاء البقايا، ارفعي المقلاة عن النار واتركيها لتبرد.

- اسكبي خليط الماء والخل واغسلي المقلاة باستخدام الصابون والماء الدافئ.

-اشطفيه بالماء الدافئ لإزالة أي بقايا زائدة.

- ضعي المقلاة على رف تجفيف أو منشفة حتى تجف.