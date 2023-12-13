مشهد يحبس الأنفاس.. العثور على أفعى سامة بمنزل في مكان غير متوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

في حادثة غريبة، رصدت امرأة في جنوب أستراليا ثعبانًا سامًا في ميزان حمامها. استدعت المرأة على الفور صائد ثعابين، الذي تمكن من إزالة الزواحف بأمان.

تم مشاركة مقطع فيديو للعملية على Facebook بواسطة Barossa Reptile Service، وانتشر بسرعة كبيرة.

يُظهر الفيديو صائد الثعابين وهو يفتح الميزان، مما دفع الثعبان إلى الانزلاق للخروج منه. ثم يمسك الماسك الثعبان بيديه العاريتين ويضعه في كيس أسود ليخرجه بأمان من المنزل.

تقول Barossa Reptile Service في تعليق على الفيديو: "لابد أن هذا الرجل الصغير كان قلقًا بشأن وزنه بعد ظهر هذا اليوم! الأحداث البني الشرقي في الحمام، ثم انتقلت إلى الميزان للاختباء. يعتقد المالك أن الأمر جاء على الممسحة، وهو أمر ممكن تمامًا ومرجح بالنظر إلى الموقف."

أثار الفيديو ردود فعل مختلفة من مستخدمي الإنترنت. كتب أحد المستخدمين: "أنا مرعوب من وجود واحدة في المنزل ولا أعرف، مع الأطفال في المنزل." وعلق آخر، "يا إلهي، من الواضح أنه لم يقرأ التعليمات أولاً. قف على القمة. لا تدخل." وقال ثالث مازحا: "معكرونة خطرة جميلة المظهر."

الثعابين البنية الشرقية هي ثاني أكثر الثعابين البرية سامة في أستراليا. وفقًا لبيانات وحدة أبحاث السم الأسترالية بجامعة ملبورن، فإن لديهم ثاني أكثر أنواع السم سمية بين جميع الثعابين البرية في جميع أنحاء العالم. يحتوي سمهم على سم عصبي قوي، والذي يشل تدريجيًا أعصاب الضحية في القلب والرئتين والحجاب الحاجز، مما يؤدي في النهاية إلى الاختناق.

وفقًا لوزارة البيئة والعلوم في كوينزلاند، فإن هذا النوع يكون أكثر نشاطًا خلال النهار ويمكنه أن يعض إذا تم استفزازه.

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