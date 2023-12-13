الامارات | 14 خطاطاً وخطاطة إماراتية في معرض حروف إماراتية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك 14 خطاطاً وخطاطة إماراتية بـ18 لوحة بين آيات قرآنية وأقوال مأثورة في معرض «حروف إماراتية (8)»، الذي افتتحته ندوة الثقافة والعلوم في دبي بالتعاون مع جمعية الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية، بحضور الشيخ خليفة بن حريز بن خليفة آل مكتوم. وأشاد بلال البدور رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم بالأعمال المشاركة، والتي احتوي أغلبها على أقوال مأثورة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مشيراً أن هذا أقل ما يقدمه الفنانون الإماراتيون ليؤكدوا أن نهج قادة وشيوخ الإمارات محفور في قلوبهم وذاكرتهم وسيظل نبراساً يقتدون به.