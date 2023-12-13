الامارات | قاضٍ في لندن يأمر الأمير هاري بدفع تعويض لصحيفة شعبية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمر قاضٍ في لندن، أمس، الأمير هاري، بدفع 48 ألف جنيه إسترليني (نحو 60 ألف دولار) للمجموعة الناشرة لصحيفة «ميل أون صنداي»، عقب خسارته جولة في قضية تشهير رفعها الابن الأصغر لتشارلز الثالث، ضد الصحيفة الشعبية البريطانية.

ومن بين دعاوى كثيرة رفعها الأمير هاري على صحف بريطانية، تتعلق إحداها بمقال يتناول الحماية الأمنية التي يتلقاها عند زيارته المملكة المتحدة.

ويتّهم المقال المثير للجدل والمنشور في فبراير 2022، الأمير هاري بـ«الكذب» و«محاولة الحفاظ على سرية» استئنافه ضد الحكومة، لمحاولة الحصول على حماية أمنية في المملكة المتحدة، وأكد فريق الدفاع عنه أنّ هذه الاتهامات غير صحيحة.

وبعدما رُفض، الجمعة الماضي، طلب دوق ساسكس إحباط مسعى دفاع صحيفة «ميل أون صنداي»، أمره القضاء البريطاني الإثنين، بدفع 48 ألفاً و447 جنيهاً إسترلينياً بحلول 29 ديسمبر.