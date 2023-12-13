الامارات | «رأس مخلوق فضائي» وقميص الأميرة ديانا في مزاد بنيويورك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُطرح في مزاد مرتقب، الأسبوع المقبل، في نيويورك، مجسّم لرأس المخلوق الفضائي الشهير من فيلم «إي تي»، ورداء الحمام الخاص بشخصية من فيلم «بيغ ليباوسكي»، والقميص الذي ارتدته الأميرة ديانا في صورة خطوبتها، في إطار سلسلة مزادات مخصصة لقطع «أيقونية في هوليوود».

وتُنظّم سلسلة مزادات «هوليوود ليغندز» من الخميس إلى الأحد، في بيفرلي هيلز في لوس أنجلوس، وعُرضت الإثنين أمام الصحافة آلاف القطع البارزة.

وقال المدير الإداري لدار «جوليانز» للمزادات مارتن نولان، إن «هذه القطع باتت تُعدّ مجموعة من الأصول، لا مجرّد قطع تذكارية أو أغراض مرتبطة بمرحلة من حياتنا».

وتابع «إنّها ممتعة أكثر من الأسهم أو السندات، أو كثير من الأمور الأخرى الموجودة في محافظ الأشخاص الاستثمارية».

ومن بين هذه «الأصول» رأس تابع للكائن الفضائي الشهير من فيلم «إي تي»، الذي قد يصل سعره إلى مليون دولار، بحسب نولان.

ومن بين الأغراض التي ستُطرح للبيع أيضاً رداء الحمام الخاص بالشخصية التي أدّاها جيف بريدغز في فيلم «ذي بيغ ليبوسكي».