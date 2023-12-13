طريقة عمل شربات القطايف زي المحلات.. مكونات بسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

ارتبط اسم شربات القطايف، بشهر رمضان الكريم قديمًا، ومع تنوع الحلويات أصبح أمرا مهما لتميزه بمذاق خاص يمكن تحضيره بأبسط وأسرع الطرق، فضلًا عن استخدام العديد من الحشوات معها من الكريمة والشوكولاتة أو المكسرات وغيرها.

شربات القطايف هو نوع من الشراب السكري المستخدم لري قطع القطايف بعد قليها وتحضيرها، ويتم تحضير شربات القطايف من مزيج من السكر والماء وقليل من عصير الليمون أو ماء الزهر، وقد يضاف إليه الزعفران أو القرفة أو نكهات أخرى حسب الاختيار الشخصي.

طريقة عمل شربات القطايف

يقدم «هُن» في السطور التالية، طريقة عمل شربات القطايف، بأبسط وأسهل الطرق، التي لا تحتاج مجهودا أو تكلفة كبيرة، فقط احرصي على ضبط المقادير والمكونات، لعمل أفضل طريقة عمل شربات القطايف بنجاح.

طريقة عمل شربات القطايف الكثيف

المكونات:

كوبان من السكر.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة عمل شربات القطايف الكثيف

أحضري قدر واسع، واسكبي كوب من الماء أولًا.

أضيفي كوبين من السكر إلى الماء ثم قلبي جيدًا حتى يذوب قليلاً.

قومي بعصر الليمون إلى المزيج المذكور أعلاه، واقلبي جيدًا.

ضعي الوعاء على نار متوسطة، ثم قومي بتحريك المزيج بين وقت لآخر حتى يتجانس وتزيد كثافته إلى أن يصبح ثقيلًا

أضيفي في النهاية بضع من قطرات ماء الزهر، أو ماء الورد من أجل الرائحة والنكهة.

طريقة عمل شربات القطايف الخفيف

تفضل العديد من السيدات عمل طريقة عمل شربات القطايف بقوام خفيف، إذا كنتِ من بينهم، اتبعي هذه الخطوات.

مكونات شربات القطايف

- كوب من الماء.

- كوب من السكر.

- عصير ملعقة كبيرة من الليمون.

طريقة عمل شربات القطايف

- في البداية ضعي السكر في قدر مع الماء وقلبي حتى يمتزج السكر مع الماء.

- ضعي القدر على نار متوسطة حتى يغلي المزيج جيدًا.

- اتركي الشربات حتى تغلي لمدة لا تزيد عن عشر دقائق.

- اتركيه حتى يتكاثف قليلاً.

- ضعي عصير الليمون ونترك المزيج حتى يغلي من جديد.

- ارفعي المقدار من على النار، وضيفي الفانيلا أو ماء الزهر.

طريقة عمل شربات القطايف الدايت

يمكنك عمل شربات القطايف بطرقة تناسب حميتك الغذائية، بشرط ألا تقومي بتناول وحدات كثيرة من القطايف، مع تحضير وصفة خفيفة للشربات.

مكونات شربات القطايف الدايت

- كوب وربع من سكر دايت مخصص للطهي.

- كوب ونصف من الماء.

- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

- عود من القرفة.

طريقة شربات القطايف الدايت

- في البداية قومي بسكب الماء والسكر الدايت في قدر مع عود القرفة.

- اتركي المزيج على نار متوسطة حتى يبدأ في الغليان.

- قلبي الخليط بالملعقة حتى يذوب السكر تماماً.

- اتركي الشربات القطايف على النار لمدة 5 دقائق أو حتى يتكاثف قوامه قليلاً.

- أضيفي في هذه الخطوة لتحضير شربات القطايف عصير الليمون إلى الشربات، ثم قلبي المزيج بالملعقة.

- اتركي شربات القطايف لمدة خمس دقائق أخرى حتى يتكاثف قوامه جيداً.

- ارفعي القدر من على النار، ثم اتركيه جانباً حتى يبرد.

نصائح لنجاح شربات القطايف

قومي بترك شربات القطايف بعد تحضيره حتى يبرد تماماً، وبعد ذلك قومي بسكبه أو غمس القطايف وهي ساخنة فيه.

- استخدمي الشربات الساخن مع القطايف الباردة والعكس صحيح.

- التزمي بدقة المقادير حتى لا يزيد مذاق السكر أو الليمون.

- احرصي على تقليب السكر في الماء جيدًا حتى لا يتبلور.